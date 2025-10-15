Bad Gyal anuncia un nuevo concierto en Sevilla: fecha y venta de las entradas

Después de su paso triunfal por el Puro Latino el pasado mes de julio y su actuación en el Cabaret Festival de Mairena en 2023, Bad Gyal ha decidido volver a Sevilla para ofrecer un espectáculo a gran escala. La artista se encuentra en plena ... expansión internacional tras consolidarse como uno de los nombres más potentes del panorama urbano.

Bad Gyal actuará en el Estadio La Cartuja el sábado 9 de mayo de 2026, dentro de su gira internacional 2026, que recorrerá varias ciudades de Europa y Latinoamérica. Este tour marcará el comienzo de una nueva etapa artística para la cantante catalana, que en los últimos años ha pasado de los escenarios de festivales a llenar grandes estadios, manteniendo su estilo provocador y su energía característica.

La gira servirá como presentación de su segundo álbum de estudio, un proyecto que promete llevar su sonido a un nivel global. Entre los adelantos destacan «Da Me» y «Última Noche», este último en colaboración con Ozuna y producido por Cromo X y Jorge Milliano, figuras clave de la música urbana internacional. Con esta propuesta, Bad Gyal refuerza su posición como una de las artistas españolas con mayor proyección fuera de nuestras fronteras.

El Estadio La Cartuja será el escenario de un concierto que se espera multitudinario. Tras su paso por eventos como Puro Latino, donde congregó a miles de fans, el salto a un recinto de gran capacidad confirma la fuerte conexión de Bad Gyal con el público sevillano. La producción incluirá un despliegue visual y coreográfico acorde a los grandes shows internacionales, con un repertorio que combinará sus hits más conocidos y sus nuevos temas.

Concierto de Bad Gyal en Sevilla Dónde: Estadio de la Cartuja

Cuándo: Sábado 9 de mayo de 2026

Entradas: habrá una preventa general a partir de este miércoles 16 de octubre a las 12:00 horas a través de este enlace. La venta al público general comenzará un día después, el jueves 17 de octubre a las 12:00 horas.

La preventa de entradas dará comienzo el miércoles 16 de octubre a las 12:00 h, a través del enlace oficial de registro. Los fans que se inscriban previamente tendrán acceso prioritario para adquirir sus entradas antes de que se abran al público general. Un día después, el jueves 17 de octubre a las 12:00 h, arrancará la venta general, en la que se espera una gran demanda debido a la popularidad de la artista y a la capacidad limitada por zonas del Estadio La Cartuja.

La organización recomienda registrarse para la preventa con antelación, ya que se espera una alta demanda. Sevilla se prepara así para acoger una de las citas musicales más destacadas de la próxima primavera, en la que Bad Gyal promete «un show inolvidable, a la altura de las grandes estrellas internacionales».