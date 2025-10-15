El piano flamenco del utrerano Andrés Barrios, a un paso de hacer historia en los Latin Grammy

En una tierra donde la vida se cuenta con compás por bulerías y que en la segunda mitad del siglo XX dio a algunas de las voces más auténticas de la historia del flamenco, el piano del joven Andrés Barrios (Utrera 1997), ha recorrido ... ya escenarios de medio mundo. Un artista que va a estar presente nada más y nada menos que en la gala de entrega de los Latin Grammy 2025, que se van a entregar en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

El disco 'KM 0', que para muchos ha supuesto la definitiva consagración de Andrés Barrios, ha sido nominado en la categoría de 'Mejor Álbum de música flamenca'. Una categoría en la que competirá con otros trabajos discográficos como 'Flamencas', de Las Migas, 'Azabache' de Kiki Morente o 'Sangre Sucia' de Ángeles Toledano. El mero hecho de estar nominado en estos premios tan importantes a nivel internacional, supone ya en sí mismo un gran éxito para el artista utrerano.

«La verdad es que no me esperaba para nada esta nominación, la noticia me pilló viajando y yo pensaba que se habían equivocado cuando me lo mandaron unos amigos, pensaba incluso que era una broma. Habrá que ver qué pasa a partir de ahora, ya no depende de nosotros, pero es una noticia que se recibe con una enorme ilusión», explica Andrés Barrios, quien en los últimos años se ha convertido en uno de los nombres más frescos y prometedores del panorama flamenco de la actualidad.

Simplemente estar en la terna final es ya un notable éxito, y es que los cuatro discos que han sido nominados en la ronda final se han impuesto a decenas de candidaturas que se han presentado a lo largo de los últimos meses. «Había muchos artistas y de una gran calidad, que cualquiera podría haber estado nominado, que hayan elegido mi disco, para mí es un placer enorme, y que se valore una música que vaya mirando hacia un flamenco que apuesta por algo diferente, es un auténtico orgullo».

Guiños a Utrera

El álbum que es candidato a los Latin Grammy se publicó en el año 2024, cuenta con 11 temas y algunos de ellos llevan nombres que evocan de manera inconfundible a Utrera, como 'A Fernanda', 'Fandango de la Fuente Vieja' u 'Ocho Caños'. Un disco en el que se incluyen colaboraciones con artistas como Estrella Morente o Pedro El Granaíno, y en el que incluso el propio pianista se arranca a cantar en algún tema.

«Los que votan son los miembros de la academia que somos los artistas, ahora depende de que los artistas quieran que este disco sea el ganador. Está todo en manos del arte», explica el pianista, quién desvela cómo el mismo día en el que se celebra la gala tiene cerrado un concierto en un importante recinto cultural de Pekín (China), lo que muestra la internacionalización de su arte, por lo que no sabe aún si podrá estar presencialmente en la gala que se celebra en Estados Unidos.

Barrios es un talento muy precoz, ya que comenzó muy joven en el mundo del arte, siempre sentado ante su inseparable piano, donde navega entre músicas, teniendo el flamenco como principal referencia en sus influencias. Inició su carrera en el Conservatorio de Utrera y desde entonces no ha hecho más que progresar, ofrecer conciertos en diferentes países, colaborar con numerosos artistas y participar en algunos de los festivales y citas flamencas más importantes del calendario anual.

Tras conocer su reciente nominación a estos prestigiosos premios, ha sido recibido en el ayuntamiento de Utrera por el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez y la concejala de Cultura, María José García Arroyo. El primer edil utrerano explicó durante la recepción que «es un verdadero orgullo recibir a Andrés Barrios, cuyo trabajo refleja su compromiso con el arte y el flamenco, y proyecta el nombre de Utrera más allá de nuestras fronteras. Es un lujo tener personas como Andrés que lleven el nombre de Utrera por todo el mundo».

Por su parte, el pianista precisó que «me siento muy querido en Utrera y es un placer que la gente esté detrás apoyando esta causa y que lo celebremos sea como sea, que ya esto es digno de celebración». Andrés compartirá protagonismo con los músicos más famosos del panorama latino, entre los que destaca Bad Bunny, quién atesora hasta doce menciones para estos premios.