Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Moreno anuncia hoy miércoles su nueva estructura de Gobierno tras la dimisión de la consejera de Salud

MÚSICA

El piano flamenco del utrerano Andrés Barrios, a un paso de hacer historia en los Latin Grammy

El pianista es uno de los nominados a estos prestigiosos premios por su disco 'KM 0'

El G-5 promete una fiesta en Sevilla: «Cantaremos a los muertos para que salgan de sus tumbas»

La nueva vida de Juan Medina como guitarrista: «Dejé de beber y de salir y encontré en la guitarra otro modo de vida»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El pianista utrerano Andrés Barrios es candidato a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de música flamenca'
El pianista utrerano Andrés Barrios es candidato a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de música flamenca' ABC
Alberto Flores

Alberto Flores

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una tierra donde la vida se cuenta con compás por bulerías y que en la segunda mitad del siglo XX dio a algunas de las voces más auténticas de la historia del flamenco, el piano del joven Andrés Barrios (Utrera 1997), ha recorrido ... ya escenarios de medio mundo. Un artista que va a estar presente nada más y nada menos que en la gala de entrega de los Latin Grammy 2025, que se van a entregar en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app