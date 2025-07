Sevilla se rinde al ritmo del Puro Latino Fest en una noche llena de 'hits'

Con el calor típico de julio y miles de personas listas para sudar reguetón en La Cartuja, el segundo día del Puro Latino Sevilla Fest reunió nombres que todos conocían.

DJ Nelson abrió la tarde como veterano del género urbano. A pesar de que muchos jóvenes no reconocieron su nombre, bastaron unos minutos para que Sevilla coreara temas como 'La curiosidad' o 'Noche de travesura'. Al haber producido grandes temas del reguetón, en su show mezcló clásicos urbanos con temas más actuales, cumpliendo su objetivo: que nadie se quedara quieto durante su actuación.

Alrededor de las 20 horas, fue el turno de recibir a Omar Courtz, uno de los nombres más escuchados últimamente en la escena latina. Entre los artistas con los que ha colaborado, destacan dos que también formaron parte del Puro Latino: Bad Gyal y De La Rose, de ahí que cantara 'Comernos' y 'Qué vas hacer hoy?'. 'Veldá' fue otro de los temas interpretados, que introdujo con un: «Vengo a dar el cien por cien, ¿cuento con ustedes? ¡Vamos a ver si es Veldá!».

Ayer a las 21 horas pareció haber menos bulla que eldía anterior, en parte, porque nadie quiso perderse a Beéle cantando a las 19 horas el primer día. Con Kapo, el siguiente en actuar, la pista se llenó bastante más que con Omar Courtz.

En su puesta de escena, el puertorriqueño llenó el escenario con una luna y un Kapo hinchable. El artista llegó para inundar cada rincón con una propuesta musical que sonó a verano.

Sus canciones -'Imagínate', 'Ohnana', 'Aloh Aloh' o 'Qué pecao'-, eran diferentes al reguetón que los asistentes estaban acostumbrados, a pesar de ello, supo ganarse con creces a un público acostumbrado al perreo.

El momento más esperado

Anoche, aunque el listón estaba alto, las actuaciones más esperadas eran, sin duda, las de Duki y Bad Gyal.

Sobre las 23 horas apareció la catalana con su atuendo brillante y el cuerpo de baile, desatando una fiesta al ritmo de 'Dame', 'Zorra' o 'Angelito'. Exceptuando los 'hits' o los estribillos virales en TikTok, llamó la atención que el público apenas bailó durante el show. Esto, en parte, puede ser por la sensualidad de las hipnóticas coreografías. Incluso en una de las ocasiones, un bailarín le pasó un hielo por el cuádriceps.

Es indudable que Bad Gyal está en un momento dulce de su carrera. A estas alturas, ya no es una promesa, sino una «reina», como calificó el público sevillano.

Pasadas las dos de la mañana -45 minutos más tarde de lo previsto, por fallos técnicos- Duki agarró el micro con esa seguridad y fachada de tipo duro, de «rockstar», que tanto le caracteriza. Interpretó los éxitos de su carrera, y el público lo acompañó en cada una de las letras 'de pe a pa'. De las ocho actuaciones de anoche, la del argentino fue la única que estuvo acompañada por una banda.

Tras interpretar obras que pocos conocían, las primeras notas de 'Goteo' desataron un grito colectivo. Algo parecido ocurrió con 'Los del espacio', 'Si quieren frontear', 'Antes de perderte', She dont give a fo', 'Givenchy' o 'New era'.

En todo momento, Duki expresó a la ciudad lo agradecido que estaba de ver a tantas personas. Asimismo, cada vez que veía la oportunidad de mencionar a la capital hispalense en un tema, lo hacía.

Para Sevilla, el show de Duki en el Puro Latino no fue más que un tráiler del espectáculo en solitario que le espera al Estadio La Cartuja el próximo 10 de octubre.

El ambiente cambió de nuevo con el panameño Sech. Su repertorio fue una montaña rusa de emociones con paradas en sus canciones más escuchadas.

Lo que empezó siendo 'Otro trago' a piano, evolucionó a la versión reguetonera, la que allí todo conocían. Seguidamente, los allí presentes disfrutaron de 'Loco contigo', 'Fabuloso', 'Volando - Remix', 'Sal y perrea', 'Cuaderno' y '911'. Finalmente, el artista se despidió con 'Relación' y un «¡gracias Sevilla!».

El cierre de la edición, al igual que el año pasado, estuvo a cargo de Juan Magán, que volvió al festival con la misma fórmula infalible: fiesta, ritmo y buen rollo.

Los amantes del género urbano no conciben el no conocer una canción del catalán. Por eso, fue inevitable para el estadio no darlo todo en 'Bailando por ahí', 'He llorado (como un niño)', 'Por fin te encontré', 'Angelito sin alas' o 'Ella no sigue modas'.

A pesar de que Sevilla llevaba en La Cartuja desde las 19 horas bailando y cantando, y ya estaba amaneciendo, Juan Magán hizo que la ciudad se olvidara del reloj y lo diera todo, como si no hubiera mañana. Así terminó la última jornada del festival, donde el Puro Latino volvió a demostrar que Sevilla está dispuesta a llevarse todo el fin de semana sin descansar, solo para disfrutar en directo de los grandes nombres del género urbano.

