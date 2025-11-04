Patricia Pardo sentencia sin medias tintas el estreno de 'La isla de las tentaciones' y avisa al público: «Es fuerte»

La novena temporada de 'La isla de las tentaciones' ya ha arrancado en Telecinco. Así, este lunes comenzaba una nueva y «delirante» -tal y como lo ha definido la propia Sandra Barneda ante las cámaras de Mediaset- edición del programa que el curso ... pasado supuso toda una revolución gracias al 'efecto Montoya'. Pues bien, las reacciones ya han comenzado a sucederse y, entre ellas, se encuentra la de Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', que este martes sentenciaba sin medias tintas al formato tras lo visto en su estreno.

'La isla de las tentaciones' ya ha comenzado su andadura y, por ello, Telecinco ha puesto a funcionar de inmediato toda su maquinaria para que el programa sea abordado por otros espacios de la cadena como 'Vamos a ver' o 'El tiempo justo' como hace con otros formatos de entretenimiento como 'Supervivientes'.

Pues, por si alguien del público tenía alguna duda de si esta práctica iba a ser diferente, Patricia Pardo ha dejado claro en 'El programa de Ana Rosa' que esto va a seguir siendo así, además, de dejar clara su opinión sobre la recién estrenada temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Todo ocurría cuando Ana Rosa Quintana conectaba en directo con la redacción de 'Vamos a ver' para conocer los temas que Patricia Pardo y su equipo iba a ofrecer a la audiencia. La presentadora le trasladó los primeros asuntos a su compañera de cadena y cuando llegó a los contenidos de 'El club social' no pudo obviar el inicio de 'La isla de las tentaciones'.

«Y 'La isla de las tentaciones', compañeros. Ayer se estrenó la novena edición y qué os puedo decir... Aquí estamos todos sin palabras», afirmaba rotunda Patricia Pardo sobre el formato de Telecinco antes de advertir a los telespectadores de lo ocurrido en el espacio de Sandra Barneda. «Solo os recomiendo que veáis el programa porque lo que vamos a ver hoy es fuerte y acabamos de empezar», señalaba la periodista sobre las imágenes que tenían del 'reality'.