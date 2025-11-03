«No podéis hacerlo»: una concursante se marca un Melyssa Pinto y se salta las normas en el estreno de 'La isla de las tentaciones 9'

«La temporada más delirante». Así calificó Sandra Barneda lo que depara 'La isla de las tentaciones 9', el formato al que se ha encomendado Mediaset con una triple entrega semanal en Telecinco en plena crisis de audiencia. La aventura ... de cinco nuevas parejas en República Dominicana arrancó este lunes 3 de noviembre con la presentación y la llegada de los participantes a sus respectivas villas en el paraíso donde pondrán a prueba su amor conviviendo con ocho solteros y ocho solteras: Rodrigo y Helena; Gilbert y Claudia; Lorenzo y Nieves;Juampi y Sandra; y Darío yAlmudena.

Noticia Relacionada Sandra Barneda, decepcionada con Pablo Motos por sus palabras sobre 'La isla de las tentaciones': «Me dolió lo que dijo» María Albert La presentadora de Telecinco ha cargado duramente contra el conductor de 'El Hormiguero' por las críticas que este pronunció contra el reality de parejas hace años

Por primera vez en el 'reality', las parejas se encontraban con los tentadores sin Sandra Barneda delante y como era de esperar, volaban las pullas y la tensión. Tras la toma de contacto aparecía la presentadora para despedir a los solteros y separar a los concursantes.

La primera 'escapada' de la edición

«Mirad bien a vuestras parejas, porque esta prueba de amor acaba de comenzar y os ha separado en este mismo momento. Sin despedidas, sin abrazos, sin besos, sin palabras. Chicas, acompañadme. Chicos, nos vemos muy pronto», comunicaba, llevándose a las féminas con ella.

A mitad de camino por la orilla, una de ellas desobedeció las normas de Barneda y recreaba el primer momento viral del formato: cuando en la primera temporada, Melyssa Pinto se escapaba de su villa para ir en busca de Tom Brusse sin saber que el momento se convertiría en uno de los más icónicos. Claudia se dio la vuelta y se escapó para darle un último abrazo a su chico. «¡Claudia, por favor, conmigo!», le exigía la conductora de 'La isla de las tentaciones' a la mallorquina.

Y para evitar otro episodio del estilo, reprendió a todas antes de que sucediera. «Por favor, chicas, lo que acaba de hacer Claudia no podéis hacerlo. Las normas están para cumplirse», aseveraba.