Mika sobre el trastorno que le diagnosticaron de pequeño: «No podíaleer ni escribir, no entendía qué ocurría a mi alrededor»

El cantante es coach de 'La Voz' y ha compartid con Sonsoles Ónega cómo la música lo hasalvado en varias ocasiones y le ha dado «la libertad»

María Sánchez Palomo

Es una de las estrellas del pop más internacionales y ahora está de plena actualidad en nuestro país desde que forma parte del equipo de coaches de 'La Voz'. Ha visitado el plató de Sonsoles Ónega, en ausencia de esta, para sentarse con Pepa Romero ... y hablar de su vida, su historia y lo que hay tras su música. Mika ha conquistado a la audiencia tanto en plató como desde sus casas mostrándose sencillo y cercano en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha llegado a compartir una de las grandes dificultades con las que se encontró siendo muy pequeño.

