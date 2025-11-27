Mika sobre el trastorno que le diagnosticaron de pequeño: «No podíaleer ni escribir, no entendía qué ocurría a mi alrededor»

Es una de las estrellas del pop más internacionales y ahora está de plena actualidad en nuestro país desde que forma parte del equipo de coaches de 'La Voz'. Ha visitado el plató de Sonsoles Ónega, en ausencia de esta, para sentarse con Pepa Romero ... y hablar de su vida, su historia y lo que hay tras su música. Mika ha conquistado a la audiencia tanto en plató como desde sus casas mostrándose sencillo y cercano en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha llegado a compartir una de las grandes dificultades con las que se encontró siendo muy pequeño.

Y es que Mika no lo ha tenido fácil en la vida. Secuestraron a su padre en Kuwait siendo apenas un niño y su familia cayó en la ruina, por lo que pasaron muchas necesidades. A todo esto se le sumó que con apenas seis o siete años se topó con «una profesora» en la escuela de la que no recibió un buen trato. Él tenía dificultades para seguir las clases y no entendía bien qué le pasaba: «No podía leer ni escribir y es muy difícil cuando sientes que estás en el colegio y que no entiendes qué ocurre a tu alrededor. Eso me provoco muchos problemas».

Todo comenzó a tomar otro cariz cuando dejó de acudir al centro escolar y consiguieron poner nombre a lo que ocurría. Un año estuvo sin acudir a las clases para que llegara el esperado diagnóstico: dislexia. Fue ahí que la música empezó a jugar un papel fundamental para él y así lo ha transmitido: «Cantar, trabajar, la música me dio otra forma de comunicarme con el mundo, de poder dar mis mensajes, compartir opiniones y pensamientos. Cuando entiendes eso tan chico, con ocho o nueve años, te cambia la vida por completo. Fue a esa edad que decidí que me gustaría dedicarme a esto».

Pepa Romero seguía al detalle las reflexiones del artista libanés. «El mero hecho de comunicarme con la gente, casi después de seis meses sin hablar, sin comunicarme por miedo, fue una revolución. Con una canción puedes ponerlo todo en contexto, decir lo que quieras sin hacer daño o sin que lo tomen a mal», ha añadido durante la entrevista. Mika ha compartido que para él «la creatividad y la imaginación son los que me han permitido ser libre».

Sobre el artista Mika compartíamos en ABC más detalles de su historia personal, de su biografía. Otro de los temas que ha tratado en 'Y Ahora Sonsoles' ha sido sobre la revelación de su tendencia sexual, cuánto le costó, y ha agradecido que se haya evolucionado al respecto. Si bien ha querido poner el acento también en cómo las redes sociales están haciendo que quienes van identificándose según su orientación sexual sufran de acoso y burlas en redes. «Antes eso no estaba y el acoso se quedaba en la escuela, en el instituto, no salía de ahí, pero ahora todo es diferente», ha sentenciado.

Mika ha conseguido ser conocido a nivel mundial por temas como 'Take it easy', 'Grace Kelly' o 'Relax'. Es hijo de una libanesa y un diplomático estadounidense y nació en 1983 en Beirut, en plena Guerra Civil Libanesa. Eso obligó a su familia a emigrar y es algo que le marcó de por vida.