Melody reaparece por sorpresa y contesta a la gran pregunta: «¿Crees que has salido perjudicada?»

Todo el mundo está preocupado por Melody, a la par que expectante ante una reaparición en la que la representante española de Festival de Eurovisión pueda explicar cómo se siente y si entra en algunas de las polémicas que ha abierto el certamen. Así, un equipo de 'Vamos a ver' (Telecinco) estaba a las puertas del domicilio de la cantante para ver si podía hablar con ella, algo que ocurrió al final del programa y que obligó al matinal a interrumpir el directo para conectar con Mijas y escuchas las primeras declaraciones de la cantante.

'Vamos a ver' finalizaba toda su franja de 'Supervivientes' y sin medias tintas ponía en el centro del debate a la cantante de Dos Hermanas (Sevilla). «Estamos pendientes de Melody porque sigue desaparecida», introducía Adriana Dorronsoro, copresentadora del matinal de Telecinco, sin imaginar que tras la emisión de un vídeo resumen y del debate en el plató, la reportera desplazada a Mijas pediría entrar en directo ya que tenía a Melody ante las cámaras.

«¿Cómo estás? Lo primero», preguntaba la reportera de 'Vamos a ver' a la cantante'. «Estoy aquí, no te pongas nerviosa, porque ustedes sabéis que os quiero un montón y valoro el cariño que me dais. No es cuestión de estar en silencio ni nada. Yo solo he decidido venirme unos días a mi casa tranquila porque tengo un niño muy pequeño», le respondía Melody a la periodista a la que le revelaba algunos datos.

«Hoy se va a publicar el día que vamos a hacer la rueda de prensa, os voy a contar cosas, anécdotas que me han pasado. Lo que pasa es que se está formando una que no entiendo lo que está pasando, que yo sé que me queréis un montón pero yo quiero salir hoy con mi hijo que es menor con su bicicleta y no quiero tampoco que estéis pasando aquí calor, que yo sabe Dios que os voy a atender sin ningún tipo de problema», le apuntaba Melody a la reportera de 'Vamos a ver', a la que le pedía paciencia sobre sus impresiones acerca del Festival de Eurovisión.

«Que estéis tranquilos, que yo estoy muy bien y voy a hacer todas las declaraciones muy prontito», le apuntaba Melody que seguidamente recibía la pregunta que todo el mundo se hacía.

«¿Crees que has salido perjudicada?», le cuestionaba la periodista de 'Vamos a ver'. «Jamás, en el arte, con la música, la música está por encima de todo y lo que a mí me quiere la gente y cómo me tratáis. Hablaremos con calma, y me daréis vuestra opinión y os daré la mía», afirmaba rotunda Melody que volvía a pedir «calma en estos días». «Necesito estar caminando por la calle con mi niño. Únicamente os pido respeto, que sé que me lo tenéis, porque quiero estar en calma con mi bebé porque tampoco estoy acostumbrada a esto», zanjaba la cantante española en su reaparición tras la final del Festival de Eurovisión.