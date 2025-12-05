Suscríbete a
Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus presentarán el Benidorm Fest 2026

Los cuatros rostros estarán al frente de los distintos formatos que emitirá RTVE durante febrero de 2024 desde la ciudad alicantina

RTVE celebrará el Benidorm Fest a pesar de no ir a Eurovisión: «Será sencillamente espectacular»

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

Lalachus, Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, presentadores del Benidorm Fest
Lalachus, Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, presentadores del Benidorm Fest ABC

Clara Mollá

España ha confirmado que no participará en Eurovisión horas después de la asamblea convocada por la UER en Ginebra donde los países participantes votaron para aprobar las nuevas normativas y, por tanto, no votar la posibilidad de expulsar a Israel. Tras haber salido a favor ... esta primera votación, Israel se queda en la competición y España no participará, aunque su presidente, José Pablo López, ha confirmado que sí que se celebrará el Benidorm Fest. «RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Será sencillamente espectacular», aseguró el presidente de RTVE, José Pablo López, a través de sus redes sociales.

