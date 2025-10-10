RTVE premia a Inés Hernand con un nuevo programa para La 1

Inés Hernand sigue siendo un 'icono' para RTVE. La televisión pública ha vuelto a confiar en una de sus caras más reconocibles de los últimos años: Inés Hernand. La comunicadora madrileña, abogada y ganadora de 'MasterChef Celebrity', se pondrá al frente de 'Ordena tu ... vida', la nueva gran apuesta de la cadena pública. El formato, producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, adapta el éxito internacional 'Sort Your Life Out', que ya suma seis temporadas en BBC One y se ha convertido en un fenómeno global de organización doméstica y transformación personal.

En este nuevo espacio, Hernand ayudará a diferentes familias a transformar sus hogares y sus rutinas. Cada episodio mostrará el proceso de sacar todas las pertenencias de una casa, llevarlas a un trastero y decidir, una a una, cuáles conservar y cuáles dejar ir. Con soluciones de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, el programa busca enseñar «el poder de la organización para mejorar la vida diaria». No se trata solo de limpiar, explican desde RTVE, sino de «reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional».

'Ordena tu vida' combina emoción, transformación y consejos prácticos, con el propósito de hacer de cada capítulo una experiencia inspiradora. La propia cadena lo define como un «formato familiar, inspirador y cercano», que invita al espectador a reflexionar sobre su relación con el orden, el consumo y los afectos. Además, el programa contará con la colaboración de un equipo de expertos en organización, que junto a Hernand propondrán soluciones creativas para optimizar el espacio y reducir el estrés en el hogar.

El formato original, 'Sort Your Life Out', ha sido adaptado con éxito en países como Francia, Dinamarca, Noruega, Alemania o Nueva Zelanda, y ha recibido reconocimientos en los BAFTA TV Awards, los C21 Format Awards o los Edinburgh TV Awards. Con esta adaptación, RTVE busca traer al público español una versión «a su medida», adaptada a la realidad de las familias locales y al tono característico de Inés Hernand, que promete «aportar su energía, humor y cercanía al proyecto».

Desde que aquel «icono» que gritó a Pedro Sánchez y que la catapultó al imaginario colectivo, Inés Hernand ha sabido mantenerse en el radar mediático, y RTVE parece dispuesta a seguir midiendo su fe en ella. En los últimos años, la presentadora se ha convertido en una presencia constante en la cadena pública, aunque no siempre con los resultados esperados. Formatos como 'No sé de qué me hablas' o 'Pasa sin llamar' pasaron por la parrilla, mientras otros, como 'La familia de la tele', apenas lograron hacerse un hueco entre el público. Aun así, RTVE continúa apostando por su carisma y su tono gamberro. Hernand, que ya había pasado por 'Gen PlayZ' o el Benidorm Fest, donde ha sido una de las caras más reconocibles, afronta con 'Ordena tu vida' un nuevo intento de consolidarse en el gran público.