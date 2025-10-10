Suscríbete a
RTVE premia a Inés Hernand con un nuevo programa para La 1

La comunicadora presentará 'Ordena tu vida' donde ayudará a diferentes familias a transformar sus hogares y sus rutinas

Inés Hernand, presentadora de 'Ordena tu vida'
Inés Hernand, presentadora de 'Ordena tu vida' RTVE
Clara Molla Pagán

Inés Hernand sigue siendo un 'icono' para RTVE. La televisión pública ha vuelto a confiar en una de sus caras más reconocibles de los últimos años: Inés Hernand. La comunicadora madrileña, abogada y ganadora de 'MasterChef Celebrity', se pondrá al frente de 'Ordena tu ... vida', la nueva gran apuesta de la cadena pública. El formato, producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, adapta el éxito internacional 'Sort Your Life Out', que ya suma seis temporadas en BBC One y se ha convertido en un fenómeno global de organización doméstica y transformación personal.

