Gonzalo Bernardos, economista, sobre cómo la gripe porcina está afectando al precio del jamón: «Aprovechemos que se están planificando las compras de Navidad»

El experto ha puesto de relieve cómo está afectando la peste porcina a los productores y de qué manera influye en la bajada de precios de la carne de cerdo y sus derivados.

Maria Sánchez Palomo

La gripe porcina está dando que hablar estos días por cómo podría afectar a los productores. Si llega a cundir la alarma entre los consumidores se podría dar una reducción del consumo de carne de cerdo y de sus derivados, algo que parece estar dándose ... ya en algunos mercados, donde han descendido precios de productos tan cotizados normalmente como el jamón. A este respecto Iñaki López y Cristina Pardo han hablado en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, y han ido dice tos al grano: «Esta caída de precio del jamón, ¿ha venido para quedarse unas semanas o puede ser flor de un día?».

