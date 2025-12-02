Gonzalo Bernardos, economista, sobre cómo la gripe porcina está afectando al precio del jamón: «Aprovechemos que se están planificando las compras de Navidad»

La gripe porcina está dando que hablar estos días por cómo podría afectar a los productores. Si llega a cundir la alarma entre los consumidores se podría dar una reducción del consumo de carne de cerdo y de sus derivados, algo que parece estar dándose ... ya en algunos mercados, donde han descendido precios de productos tan cotizados normalmente como el jamón. A este respecto Iñaki López y Cristina Pardo han hablado en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, y han ido dice tos al grano: «Esta caída de precio del jamón, ¿ha venido para quedarse unas semanas o puede ser flor de un día?».

La respuesta de Bernardos ha sido clara y ha dicho que va a depender básicamente «del impacto de la peste porcina, que actualmente está localizada en la sierra de Collserola, en Barcelona». «Si no traspasa fronteras esto quedará en una anécdota», ha añadido. Sí ha afirmado que «el precio va a caer más que en otras ocasiones», pero ha restado importancia porque no es la primera vez que sucede en Europa, donde se dan casos de estos en otros países.

Iñaki López ha puesto el acento en la potencia del sector, que emplea a 400.000 personas en España. «Somos el primero productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero a nivel nacional. Casi toda la producción va para Europa y otros países, como China. Es algo importante», ha referido. Gonzalo Bernardos ha lanzado un mensaje tranquilizador como respuesta asegurando que «vamos a poder seguir exportando» porque el mensaje de las autoridades en estos momentos sigue siendo claro: «No hay problema por comer embutidos que procedan de animales que pudieran padecer la enfermedad. El miedo es el enemigo más importante en economía así que cuidado».

Para despedir al colaborador, Cristina Pardo le ha preguntado al economista qué podría pasar «si los consumidores se dejan llevar por el miedo». Este experto ha explicado que de lógica se daría una bajada del consumo de cerdo, del consumo de jamón, y eso terminaría generando una subida de otros productos cárnicos, «como el cordero o la ternera». Ha aprovechado para dar un consejo a la audiencia: «Aprovechemos esta época y ya que se están planificando las compras de Navidad, yo les diría a quienes vayan a hacerlas que sean solidarios con aquellos que están sufriendo la peste porcina y más que nunca regalen jamón, que es algo que cada vez se regala con mayor frecuencia en estas fiestas y que satisface mucho».

Ha terminado aconsejando «que no cunda el pánico». Sobre el cerdo, que es «un producto barato en comparación con otros, sano, y que nadie piense que se va a poner enfermo por consumir jamón».