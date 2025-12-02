Suscríbete a
Las lágrimas de Lolita Flores al hablar del documental sobre su hermano Antonio: «Es mi vida, mi paraíso»

La actriz ha acudido para hablar de 'Poncia', la obra que la va a tener hasta febrero sobre las tablas del Teatro de Bellas Artes de Madrid: «Llenar hoy en día un teatro con un monólogo dramático no es cualquier cosa».

Lolita Flores ha llegado al programa de Sonsoles Ónega «el único día que podía», le ha dicho. Por delante, numerosas funciones en el Teatro Bellas Artes de Madrid, donde está representando 'Poncia', una pieza que la va a llevar a subirse a las ... tablas del mismo hasta el 15 de febrero de 2026. Se ha mostrado encantada con su personaje y ha explicado lo que supone para ella la interpretación: «Ahora mismo este es el papel de mi vida. En otros momentos ha sido otro».

