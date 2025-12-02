Las lágrimas de Lolita Flores al hablar del documental sobre su hermano Antonio: «Es mi vida, mi paraíso»

Lolita Flores ha llegado al programa de Sonsoles Ónega «el único día que podía», le ha dicho. Por delante, numerosas funciones en el Teatro Bellas Artes de Madrid, donde está representando 'Poncia', una pieza que la va a llevar a subirse a las ... tablas del mismo hasta el 15 de febrero de 2026. Se ha mostrado encantada con su personaje y ha explicado lo que supone para ella la interpretación: «Ahora mismo este es el papel de mi vida. En otros momentos ha sido otro».

Durante el encuentro con Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han tratado tanto temas profesionales como personales. En lo primero, Lolita Flores se ha mostrado feliz porque no le falta el trabajo, ha explicado. Ha compartido cómo en España ha conseguido mayor reconocimiento por sus actuaciones en teatro y cine que por su música. «En España me cerraron la puerta en las narices las discográficas. Realmente la música me dado mucho en América pero aquí no. Yo seguiré cantando, no me voy a retirar del todo de la música, pero ahora mismo el cine y el teatro es mi camino», ha dicho a la presentadora.

La periodista le ha comentado cómo Jordi Évole le ha dicho, en relación a su interpretación de 'Poncia', que «vio a tu madre». Eso se debe a que Lolita se parece cada vez más a ella y no ha dudado en afirmarlo: «Sueno a ella. La voz cada vez se nos parece más». Ha tenido unas palabras muy emotivas para el recuerdo de Lola Flores, a la que «nadie podía hacerle sombra».

'Flores para Antonio': «Es mi paraíso»

Para la actriz y cantante su familia es lo más importante y así lo ha asegurado. Se ha emocionado cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado sobre su hermano Antonio y el documental 'Flores para Antonio', que acaba de estrenarse. Ha dicho que lo vio en San Sebastián y que acudió a la presentación en Madrid para apoyar a su sobrina Alba pero igualmente ha dicho alto y claro: «Esa película ya no la puedo ver más. Es mi vida. Es mi paraíso, donde mi hermana y yo queremos irnos el día que muramos». Durante ese tramo de la conversación se ha emocionado y no ha podido evitar las lágrimas. Es en ese momento que le ha dicho a Sonsoles que está claro que «la herida sigue abierta todavía y me cuesta hablar mucho del tema».

Sobre 'Flores para Antonio', ha compartido que es un trabajo «maravilloso» y Alba se ha «reencontrado con la esencia de su padre. Ella no entendía porque la dejó siendo tan pequeña y estaba muy enfadada, pero en el documental se ve perfectamente quién era mi hermano»: Al seguir hablando de él, no ha podido evitar llorar tímidamente en el directo: «Es una película que tienen que ir a verla. Tenía un corazón inmenso, adoraba a su familia y todo lo que hacía y le salía del corazón lo escribía en un papel».