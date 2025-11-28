Dabiz Muñoz revela el raro trastorno que padece: «En algún momento de mi vida me he rayado con esto»

Este jueves el chef, Dabiz Muñoz, cerraba la semana de invitados en 'El Hormiguero' (Antena 3). Así, el conocido cocinero se sentaba junto a Pablo Motos para revelarle, entre otras cosas, su próximo proyecto más allá de los fogones: un cómic. Pero, también ... sorprendía a la audiencia realizando una sorprendente confesión personal, ya que el marido de Cristina Pedroche destapaba ante las cámaras del espacio de la cadena de Atresmedia el raro trastorno que padece.

Todo ocurría cuando en medio de la entrevista y mientras Dabiz Muñoz hablaba del cómic XO Time, Pablo Motos se interesó por el motivo por el que en el tebeo hablaba de la hipertimesia, un inusual trastorno por el que el chef se acuerda de todas las experiencias que ha vivido.

«Salvaje y fíjate que yo durante una época de mi vida pensaba que se me olvidaban demasiado las cosas. Algún momento de mi vida me he rayado con esto», comenzaba diciendo Dabiz Muñoz al presentador de 'El Hormiguero' antes de darle más señas del trastorno que padece.

«Yo tengo una memoria brutal para saber lo que he comido, cuándo, a qué sabe, dónde y cómo ha sido. Sobre todo tengo la sensación y la textura, todo», señalaba el invitado de 'El Hormiguero' que dejaba ahí su trastorno y pasaba a destacar cuál había sido el lugar en donde había disfrutado más de una comida. «En mi segundo viaje a China, a las afueras de Hong Kong, hacían un pato laqueado, en un horno de leña, que me pareció impresionante», revelaba Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'.