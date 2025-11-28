Suscríbete a
Dabiz Muñoz revela el raro trastorno que padece: «En algún momento de mi vida me he rayado con esto»

El chef se sinceró ante las cámaras del programa de Antena 3

Dabiz Muñoz pone en un prieto a Pablo Motos al obligarle a aceptar un complicado reto: «No digas tonterías»

Dabiz Muñoz ha revelado a Pablo Motos que tiene un raro trastrono.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Este jueves el chef, Dabiz Muñoz, cerraba la semana de invitados en 'El Hormiguero' (Antena 3). Así, el conocido cocinero se sentaba junto a Pablo Motos para revelarle, entre otras cosas, su próximo proyecto más allá de los fogones: un cómic. Pero, también ... sorprendía a la audiencia realizando una sorprendente confesión personal, ya que el marido de Cristina Pedroche destapaba ante las cámaras del espacio de la cadena de Atresmedia el raro trastorno que padece.

