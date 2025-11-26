Suscríbete a
«¿También estás haciendo la pregunta clásica?»: David Bisbal saca a relucir a ‘La Revuelta’ para esquivar una curiosidad de Pablo Motos

El cantante almeriense se va de gira por España con 'Todo es posible en Navidad'

David Bisbal inaugura el Tren de la Navidad de Metro de Madrid con un concierto sorpresa

David Bisbal con Pablo Motos en 'El Hormiguero'
David Bisbal con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

María Robert

La noche del miércoles 26 de noviembre 'El Hormiguero' inauguró oficialmente la Navidad. David Bisbal apadrinó el encendido de luces del programa de Antena 3, como buen embajador de las fiestas más mágicas del año. Y es el que el cantante almeriense s ... e encuentra de gira por España con un 'tour' que lleva por título del álbum que publicó justo hace un año: 'Todo es posible en Navidad'.

