«¿También estás haciendo la pregunta clásica?»: David Bisbal saca a relucir a ‘La Revuelta’ para esquivar una curiosidad de Pablo Motos

La noche del miércoles 26 de noviembre 'El Hormiguero' inauguró oficialmente la Navidad. David Bisbal apadrinó el encendido de luces del programa de Antena 3, como buen embajador de las fiestas más mágicas del año. Y es el que el cantante almeriense s ... e encuentra de gira por España con un 'tour' que lleva por título del álbum que publicó justo hace un año: 'Todo es posible en Navidad'.

Tras el enorme éxito del álbum, Trancas y Barrancas lo bautizaron como «nuestra Mariah Carey». Bisbal aseguró que le tenía confianza al proyecto, pero no se esperaba la dimensión que alcanzaría. Sobre todo las dos canciones para toda la familia. ‘Los peces en el río’ y ‘Mi burrito sabanero’. «Además, me moría de ganas de poder llevar de gira todo lo que había grabado en el estudio en Los Ángeles. Me siento un privilegiado por haberlo grabado como hace 40-50 años, todo analógicamente. Todo está grabado de verdad, incluso la campanita. Y hacía tiempo que no se hacía un disco clásico de Navidad con algunas canciones inéditas también: 'Ave María', 'Dígale'... Es una magia, me siento un privilegiado», declaró el almeriense.

«Pero hay algo que no puedes negar. En la sabana no hay burros», señalaron las hormigas del programa. El invitado explicó que el verdadero origen del popular villancico se remota a Venezuela y fue compuesto por Hugo Blanco en los años 70.

Las tradiciones navideñas de David Bisbal

Bisbal, que le regaló un jersey navideño con su nombre a Pablo Motos, también dio a conocer sus tradiciones durante estas fiestas. «Pongo el árbol y el Belén. Pero poner el árbol en casa es un panzón de reír que no veas y los niños están ilusionados». No obstante, reconoció que es un poco desastre con la decoración. Aprovechando la confesión, el presentador también admitió que «se me da fatal». «Lo que me sale muy bien es la técnica del caramelo con los regalos», apostilló el cantante, quien prometió un video para enseñar su talento para envolver. «Es brutal, queda espectacular».

.@davidbisbal lanza la reedición especial de su disco navideño ‘Todo es posible en Navidad’, y viene con sorpresa: el nuevo tema ‘Navidad sin ti’ #BisbalEH pic.twitter.com/6vi6h6aA6B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 26, 2025

La charla también dio pie al artista a contar lo que le sucedió al actuar en una boda. «Solamente he hecho dos, pero esta última fue muy curiosa. Fue en República Dominicana. Recuerdo que, en algún momento, nos dijeron que los recién casados se iban a subir al escenario. Muy bien. Pero con lo que no contaba es que el novio me agarrara el micrófono durante ‘Mi princesa’ y se cantara toda la canción él. Pensaba que iba a cantar un verso. Pues no, cantó toda la canción entera», relató.

Al presentador le picó la curiosidad de saber cuánto cobra por un evento de este tipo. «¿Ahora tú también estás haciendo la pregunta clásica?», replicaba Bisbal, en clara alusión a las dos preguntas que tienen que responder los invitados de 'La Revuelta' sobre el dinero en el banco y las relaciones sexuales. «No, no. Te pregunto si se cobra bastante en una boda», volvía a intentar Motos. A lo que el invitado contestaba que «es como un concierto más de la gira, una suma». «Pero te lo pasas muy bien. Vamos a dejarlo ahí», zanjaba.