Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Dabiz Muñoz pone en una prieto a Pablo Motos al obligarle a aceptar un complicado reto: «No digas tonterías»

El chef se embarca en un proyecto muy distinto, la publicación de un cómic protagonizado por él y titulado 'Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz'

Dabiz Muñoz indica los alimentos que jamás le daría a sus hijos con Cristina Pedroche: «Hay que tener mucho cuidado»

Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'
Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dabiz Muñoz es ya una visita recurrente de 'El Hormiguero' en los albores de las fiestas navideñas. El chef con tres estrellas Michelin y uno de los mejores cocineros del mundo despidió noviembre en el 'show' de las hormigas este jueves 27. Sin ... embargo, el chef de DiverXO no acudió esta vez por motivos gastronómicos. El nuevo proyecto que suma a sy universo creativo es más sorprendente de lo habitual: un cómic.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app