Pablo Motos indica los suplementos que toma para complementar su alimentación a los 60 años: «Son estupendos para la memoria»

Los suplementos nutricionales han ganado un gran protagonismo en los últimos años. Y es que ya no solo los toman los deportistas profesionales, también personas comunes que buscan mejorar su bienestar y lograr una mayor calidad de vida.

Lo cierto es que cada ... vez hay más gente que recurre a estos productos con el objetivo de optimizar su dieta y el rendimiento físico, aumentar la energía o, simplemente, para prevenir algún tipo de deficiencia.

Los suplementos, que van desde vitaminas y minerales hasta ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, entre otros, se pueden consumir en diversos formatos: pastillas, en polvo o en líquido. Es importante saber que no todos tienen la misma finalidad, por lo que optar por uno u otro va a depender de los beneficios que se estén buscando o de las necesidades individuales.

Pablo Motos es de esos hombres que tiene claro que cuidar la salud es fundamental, especialmente cuando se llega a cierta edad. Él, a sus 60 años, practica deporte todos los días y lleva una dieta estricta. De hecho, reconoce en una entrevista para el podcast 'Tengo un Plan' que ha dejado de consumir un alimento. «No como nada de carbohidratos. No me gusta. Sé que van mejor, pero prefiero que mi cuerpo se acostumbre a usar grasa y proteína como combustible», sostiene.

En la charla, el presentador de 'El Hormiguero' también ha dado más detalles sobre los sumplementos que toma. «Hay tres que son estupendísimos para la memoria y te vas a acordar de más cosas», confirma.

Los tres suplementos que toma Pablo Motos a los 60 años para mejorar la memoria

En la entrevista para el podcast 'Tengo un Plan', le han preguntado a Pablo Motos si toma algún suplemento para complementar su alimentación. El presentador de 'El Hormiguero' reconoce que sí. «No he notado una cosa que diga 'wow', pero sí hay tres que son estupendísimos para la memoria y te vas a acordar de más cosas», asegura.

El de Requena ha revelado cuáles son: «Pregnenolona, ginkgo biloba y fosfatidilserina para que haya un buen ADSL». «Con la edad no es que pierdas neuronas, sino que dejas de tener velocidad. No te acuerdas de algo, te frustras y colapsas», lamenta.