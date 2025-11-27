Dabiz Muñoz indica los alimentos que jamás le daría a sus hijos con Cristina Pedroche: «Hay que tener mucho cuidado»

Desde hace más de una década, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche forman una de las parejas mediáticas más consolidadas del panorama televisivo. El chef de DiverXO y la presentadora de televisión, que se dieron el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia ... celebrada en su casa en 2015, cumplen este año su décimo aniversario de bodas en un momento dulce para su relación y su familia, que acaban de ampliar este pasado verano.

A pesar de los rumores de crisis que les han salpicado en los últimos meses, el matrimonio se ha mostrado más feliz que nunca junto a sus dos hijos, Laia, nacida en julio de 2023, e Isai, de apenas cuatro meses. Aunque hacer frente a esta doble maternidad no está siendo fácil para la estrella de la Nochevieja, que ha admitido estar «saturada y sobrepasada» ante el cuidado de sus dos pequeños, lo cierto es que ambos se han convertido en la gran alegría de la vallecana.

Entre las grandes preocupaciones de Muñoz y Pedroche a la hora de criar a sus hijos se encuentra, por supuesto, uno de los pilares de la vida de ambos: la alimentación. El chef, que acumula tres estrellas Michelin en su restaurante insignia, ha tenido mucho que ver en la nutrición que la pareja ha elegido para sus retoños, donde combinan la leche materna con otros productos para ir acostumbrado su paladar.

Sin embargo, hay otros tantos alimentos de los que este ha preferido prescindir al considerarlos perjudiciales para la salud de Laia e Isai. Así lo compartió el propio Dabiz en una de sus últimas visitas en 'El Hormiguero' de Pablo Motos, donde habló abiertamente del sistema que habían seguido con la pequeña, que por entonces no había cumplido siquiera un año, y que también han trasladado a la alimentación del recién llegado, nacido el pasado mes de julio.

Así es la dieta de Laia e Isai, los hijos de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

Durante su charla en Antena 3, el presentador del programa de Trancas y Barrancas quiso preguntarle por la variedad de productos que Cristina Pedroche y el propio Dabiz empleaban a la hora de alimentar a su hija, que tenía entonces menos de 10 meses. Una cuestión ante la que el creador de DiverXO no dudó en responder con sinceridad, explicando que, a partir de los seis meses, habían implementado lo que se conoce como 'Baby Led Weaning'.

El objetivo de esta práctica es facilitar el proceso de destete del bebé introduciendo alimentos sólidos en su dieta diaria, siempre con precaución. «Es la alimentación complementaria al pecho, a la leche materna», comentó entonces el nombrado mejor cocinero del mundo, señalando que siempre debía seleccionarse con precaución los productos que el niño puede tomar a su edad.

«Hay que tener muchísimo cuidado y tener conocimiento de qué tipo de alimento se le da, en qué forma y con qué textura», explicó Dabiz Muñoz. Los bebés de la edad que tenía entonces su hija Laia, de apenas 10 meses, tienen «el esófago pequeñito», por lo que los sólidos elegidos «tienen que ser cosas con las que no se puedan atragantar y que tengan una textura muy blanda».

Entre las preparaciones que destacaba el chef madrileño, se encontraban algunas como filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas o carrilleras a baja temperatura. «Ella come de todo. La ves comer y es flipante», aseguró entonces el chef, que elige alimentos que sea fáciles de digerir para la pequeña, y que pronto empezará a hacerle al pequeño Isai.

Aunque muchos puedan pensar que estos alimentos no están preparados para el tracto intestinal de un bebé, el cocinero reconoció en el documental 'UniverXO Dabiz' que pescados como la cococha son una de las mejores opciones para un bebé que está empezando a tomar comida sólida: «Es del mundo de los peces, la textura más fácil y más difícil de que te atragantes con ella. Bien cocinada se deshace en la boca, es superresbaladiza y para mí siempre ha sido un alimento fetiche».

Los alimentos que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no quieren darle a sus hijos

El marido de Cristina Pedroche aseguró entonces que, aunque su hija «no valora en su justa medida» la calidad de este tipo de productos, alimentarla con ellos sí sirve de cara a instaurar un sistema saludable en el futuro. «Cuando tú acostumbras a un niño o una niña a que desde los seis meses pruebe texturas y sabores diferentes, le generas una base de datos en su cerebro y crece con una relación sana con la comida que evidentemente para mí es superimportante», le reconoció al presentador.

Lo que sí tiene claro Dabiz Muñoz es que hay ciertos alimentos que nunca incluirá en la dieta de sus dos retoños, pues los considera perjudiciales para su nutrición diaria. «Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos», contó en este mismo programa en 2024, meses antes de la llegada al mundo del pequeño de la familia.