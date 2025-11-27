Boris Izaguirre dice alto y claro el nombre del ganador de 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' (Telecinco) está llegando a su fin. Así, este fin de semana tendrá lugar la gran final que dictará sentencia sobre el ganador de la edición. Nona Sobo, Jorge González, Anabel Pantoja y Nerea son los finalistas que lo ... darán todo en la gala del próximo sábado ante la mirada atenta del implacable jurado. Pero, mientras los seguidores del concurso esperan a la gran cita, Boris Izaguirre, colaborador de 'El programa de Ana Rosa', se ha 'mojado' y ha dicho alto y claro quién será el vencedor del formato.

Todo ocurría al final de la emisión de 'El programa de Ana Rosa', cuando el espacio invitaba al sillón de 'El Aperitivo', la sección más desenfadada, a Valeria Mazza con motivo del estreno de un documental sobre vida. Así, la modelo se sentaba junto a Ana Rosa Quintana y sus colaboradores para darles algunas pinceladas de lo que se podría ver en él.

Pero, Valeria Mazza no solo habló de su documental, sino también de la final de 'Bailando con las estrellas', programa que presenta junto a Jesús Vázquez, y al que animó a la audiencia a no perderse. Momento que aprovechó Boris Izaguirre para pronunciarse rotundo sobre quién iba a ser el ganador del concurso de Telecinco.

«¿Quién ganará?», se preguntaba Valeria Mazza, que rápidamente se llevaba la respuesta inmediata del colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. «Yo tengo de candidata a Anabel, nuestra Anabel Pantoja es la ganadora», afirmó sin titubeos Boris Izaguirre que dejaba claro que para él la vencedora de 'Bailando con las estrellas' será la sobrina de Isabel Pantoja.