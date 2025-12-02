Ana Rosa Quintana advierte a Pedro Sánchez de su última maniobra para salir indemne: «No le servirá»

Si Ana Rosa Quintana avisaba este lunes a los españoles de la última 'jugada' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este martes, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) ha lanzado una rotunda advertencia al jefe del Ejecutivo ante el ' ... movimiento' realizado para intentar tomar oxígeno ante todos los casos de corrupción que le acorralan.

«El personaje de Morgan Freeman en Cadena perpetua dice: 'Algunas aves no están hechas para estar enjauladas… pero otras acaban cantando'. Aquí la cosa va de pájaros, una expresión que usaba Sánchez en sus mensajes con Ábalos. Cuando hay dos pájaros enjaulados les da por cantar. Ábalos y Koldo no son precisamente un pequeño ruiseñor, pero están contando y cantando», afirmaba rotunda Ana Rosa Quintana ante las cámaras del matinal de Telecinco. «Apuntan a la presunta implicación de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa, a la reunión con Otegi en el caserío y a la supuesta revelación de secretos de Sánchez sobre la investigación de la UCO sobre Koldo. La trama también apunta a la presunta financiación de las primarias de Sánchez por parte de su suegro», señalaba la presentadora que ponía el foco en Pedro Sánchez.

Ana Rosa pone en el centro de la diana a Pedro Sánchez

«El presidente ha dado la orden de gobernar sin el Parlamento porque no tiene socios. El Gobierno Frankenstein se ha quedado simplemente en Gobierno Fran, porque no le van a votar ni una sola iniciativa en el Congreso. Y en el nombre del padre continúa hablando el hijo de Ábalos. Ahora señala que Sánchez le dio la orden de ir al aeropuerto a reunirse con Delcy Rodríguez y a pie de avión empezó su caída. Como en Aterriza como puedas, Ábalos eligió un mal día para dejar de fumar. A partir de ahí, tres de los cuatro soldados de fortuna del Peugeot acabaron en prisión aunque a Sánchez le encanta que los planes salgan bien, por lo que esta mañana hará una gira por medios afines», manifestaba Ana Rosa Quintana que se hacía eco de la famosa cuenta de X del que fuera ministro de Transportes para 'atizar' al Gobierno.

«Ábalos ha elegido el título de una película carcelaria para su cuenta de Twitter, una película en la que los encarcelados eran inocentes porque los incriminaron con pruebas falsas», exponía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' antes de 'golpear' a Pedro Sánchez. «Aquí ocurre al revés, porque lo que intenta el Gobierno es apartar a los que aportan las pruebas. El Ejecutivo asciende al jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, para sacarlo de la unidad que investiga al entorno de Pedro Sánchez. Una patada hacia arriba que tampoco servirá de mucho porque al frente de las investigaciones sigue el teniente coronel Balas al que querían matar los fontaneros del PSOE», pronunciaba a modo de advertencia Ana Rosa Quintana al presidente del Gobierno como preludio al final de su editorial. «Mientras, la exmano derecha de Sánchez asegura que pasa frío en un país en el que según Eurostat, uno de cada cinco hogares no puede poner la calefacción en invierno» sentenciaba la presentadora del matinal de Telecinco.