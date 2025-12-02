Suscríbete a
ABC Premium

Aruseros

Jordi Cruz aclara la verdad sobre si se pueden consumir yogures caducados y por cuánto tiempo

«Si lo dice él, tiene credibilidad», señalaron desde el programa de La Sexta al escuchar la explicación del chef

Bombazo en 'La isla de las tentaciones' con el embarazo de una de sus concursantes: «¿Qué locura es esta?»

Jordi Cruz ha revelado la verdad tras el consumo de los yogures caducados.
Jordi Cruz ha revelado la verdad tras el consumo de los yogures caducados. LA Sexta
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Se pueden comer los yogures caducados? Esa es la gran pregunta que siempre se hacen los consumidores y para la que siempre hay mil y una respuestas. Sin embargo, hasta ahora no se había pronunciado uno de los chefs más mediáticos, Jordi ... Cruz, que ha querido dar luz con su conocimiento a los ciudadanos. Una respuesta de la que han tomado buena nota los integrantes de 'Aruser@s' (La Sexta).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app