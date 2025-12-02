Jordi Cruz aclara la verdad sobre si se pueden consumir yogures caducados y por cuánto tiempo

¿Se pueden comer los yogures caducados? Esa es la gran pregunta que siempre se hacen los consumidores y para la que siempre hay mil y una respuestas. Sin embargo, hasta ahora no se había pronunciado uno de los chefs más mediáticos, Jordi ... Cruz, que ha querido dar luz con su conocimiento a los ciudadanos. Una respuesta de la que han tomado buena nota los integrantes de 'Aruser@s' (La Sexta).

«Jordi Cruz se ha pronunciado sobre la fecha preferente de consumo de los yogures», introducía Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' a la audiencia antes de ofrecerles el vídeo del juez de 'Masterchef' (La 1).

«¿Tú sabías que los yogures son de los pocos productos del súper que no tienen fecha de caducidad?», comenzaba preguntándose Jordi Cruz. «Bueno, sí tenían hasta 2014. Desde entonces tienen fecha de consumo preferente. ¿Qué significa? Que pueden pasar unos días y que lo puedes consumir con tranquilidad. Te doy datos para que estés más tranquilo», señalaba el chef. «El yogur cuando se elabora tiene, más o menos, 28 días de consumo preferente, a partir de ahí, tienes dos semanas más para consumirlo sin ningún problema. Si pasadas esas dos semanas más, abres el yogur y ves que tiene buen color, buen aroma, que no tiene moho, ese yogur es comestible», aseguraba Cruz en el vídeo recogido por 'Aruser@s' antes de dar algunos apuntes más sobre el asunto.

«¿Qué puede pasar? Que tenga menos sabor o un poquito de acidez. Cuando veas que tiene defectos malos, a la basura», indicaba Jordi Cruz. «Hasta entonces lo tienes que aprovechar porque es un producto increíble. Se aplica a los normales, naturales, griegos... A partir del resto, es otra cosa, pero estos yogures, total tranquilidad», afirmaba rotundo el cocinero que provocaba la inmediata reacción en el plató de 'Aruser@s'.

«Si lo dice Jordi Cruz tiene credibilidad», sentenciaba Tatiana Arús tras la opinión de Jordi Cruz sobre el consumo de los yogures caducados.