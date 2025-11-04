Un murciano de 43 años explica cómo es vivir en un barco de 12 metros cuadrados por 400 euros al mes: «No puedo pagarme un piso»

Pepe Capel es un vecino de La Manga del Mar Menor, en Murcia, que a sus 43 años se ve en una situación complicada. Ha explicado que «los precios de la vivienda» le han llevado a tener que buscar una «solución difícil para encontrar ... donde vivir» y eso lo ha llevado a alquilar un barco en el puerto de la localidad murciana. Así lo ha dicho en 'El tiempo justo' (Telecinco), donde las cámaras del programa han recogido cómo es el espacio en el que transcurren los días de una persona que afirma encontrar «imposible poder vivir normal, tener una familia, encontrar pareja, nada de nada».

Capel ha ido explicando ante los reporteros que lleva tres años en esta situación y que los altos costes de los alquileres están tras esta «solución habitacional», como lo ha llamado Joaquín Prat, que le ha apuntado que esa opción «es mejor que la de otros muchos». El murciano ha ido enseñando el salón, «la sala de estar, que es donde paso la mayor parte del tiempo, y al fondo la habitación, en la que solo cabe la cama». Todo esto en 12 metros cuadrados, duchándose en un espacio ínfimo que funciona con una bomba de agua.

El precio de esta salida que ha encontrado es de 400 euros al mes: «Incluye la luz y el agua, pero ya ves, yo soy una persona trabajadora y no tengo otras opciones que me permitan avanzar y estar mejor». Pepe Capel ha compartido que llegó a plantearse comprar un inmueble, ante los precios de las rentas para alquilarse algo, pero tampoco consigue que le concedan una hipoteca así que «esta es la vida que puedo tener ahora, en este espacio tan reducido».

Precio de la vivienda en España

Los últimos datos sobre el mercado inmobiliario no deja lugar a dudas: el mercado está saturado. Tal y como se recoge en una información reciente de ABC, las estadísticas refieren que las operaciones de compraventa han caído un 1,3% en agosto de 2025 en relación al mismo mes de 2024. Es un dato del Consejo General del Notariado (CGN) que evidencia uno de los factores que está definiendo el actual panorama del sector.

Por otra parte, los precios no dejan de subir: en agosto el metro cuadrado se situó en 1.728 euros el metro cuadrado, una cifra récord, con un ascenso interanual del 5,6%. Y en mitad de esta tempestad, el Banco de España, que calcula que se necesitan 700.000 viviendas, un déficit que irá a más a lo largo del año por las dificultades del sector de la construcción para dar respuesta a esa demanda.

Casos como el de Pepe Capel, este vecino de la Región de Murcia que se ha visto «en la necesidad» de irse a vivir a un barco, se dan con frecuencia y programas como 'El tiempo justo' se están haciendo eco de ellos.