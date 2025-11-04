La confesión de una soltera de 'First Dates' que deja en shock a su cita: «Llevo años retirada del mundo»

Él ha llegado con actitud vitalista y ganas de disfrutar. Ella, algo tímida y con achaques, tal y como ha demostrado conforme se ha ido desarrollando la cita en el restaurante. Josep, con 79 años, llegaba al programa teniendo claro cuál era su objetivo: conocer ... a alguien con quien compartir ocio, aficiones y vida. Ella, por el contrario, parecía no tener clara su meta y el desarrollo del encuentro ha dejado alguna que otra sorpresa para ambos.

Y es que si bien Josep llegaba con alegría y posibilidad a 'First Dates' (Cuatro), con un ramo de flores bajo el brazo, poco a poco se ha ido desinflando. Es un comercial jubilado de Barcelona que apuntaba alto: «Alguien a quien tu quieras y que te quiera a ti». Rosita, por su parte, es una comercial, ya también retirada, residente en Villena, Alicante, que parecía aterrizar en la capital con la mochila cargada, con dos amores en su historia vital. El primer contacto ha sido positivo, sobre todo para ella, al recibir el regalo de Josep, con esas flores cortadas de su propio jardín.

Carlos Sobera los ha llevado a la mesa y es ahí que ha ido desencadenándose el desencuentro entre ellos, especialmente de él respecto a ella. Si bien ambos comparten una tragedia familiar en común, con un hijo fallecido, a la hora de contarse el día a día y las aficiones y hobbies es que ha empezado a desequilibrarse la historia: Josep es activo, enérgico y disfruta con el deporte y las salidas. Rosita, por su parte, le ha dicho: «Yo soy muy tranquila, no tengo aficiones». «Vaya, lo contrario a mi», le ha respondido él, que no terminaba de entender lo que esta le decía.

Para muestra, un botón, habrá pensado el hombre, que le ha puesto ejemplo de las cosas que le gusta hacer: «Me gusta la pesca, me encanta ir a pescar, el fútbol, no se». Ella ha sido con actitud pasiva y reafirmándose en lo dicho, que no tiene aficiones. «Necesito una mujer con más empuje, más activa, que me acompañe en mis actividades». Rosita ha terminado de rematar la cosa con una confesión que ha terminado por sentenciar la cita: «Llevo muchos años retirada del mundo. La verdad es que no lo he superado y lo que quiero es vivir los años que me queden un poco más feliz».

Segunda cita de Josep y Rosita: ¿se volverán a ver?

Josep la miraba anonadado: «Ya, ya se te ve que has estado retirada… ¿Y qué música bailas? Que a mi también me gusta bailar». La respuesta que le ha dado Rosita ha sido 'dramática' para él, que no ha dudado en responderle y darle una lección sobre cómo llevar el paso de los años. Y es que la alicantina ha dicho que ella suele salir a bailar «cosas que se pueden bailar a estas edades, cuando uno es más joven pues da un poco igual». Él ha terminado por estallar: «¿A estas edades? ¿Qué quieres decir a estas edades? Una persona es mayor de aquí, no de aquí». Lo decía mientras se señalaba primero la cabeza y después el corazón.

Teniendo en cuenta como ha ido discurriendo el encuentro, lo que se esperaba era que todo terminara en un 'hasta pronto'. Sin embargo, como en 'First Dates' se dan las sorpresas, hasta última hora no se ha conocido el desenlace final.

Rosita ha terminado diciendo que no se sentía preparada para conocer a alguien. Él, por su parte, la veía «baja de moral» y ha visto claro que necesita a una persona que se adapte más a sus aficiones y a lo que él necesita. Alguien con quien salir, entrar y «disfrutar de la vida».