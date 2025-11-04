La confesión de una soltera de 'First Dates' que deja en shock a su cita: «Llevo años retirada del mundo»

Suscríbete a
Josep se ha quedado en shock al escuchar a Rosita. Él 79 años y ella 77, de la misma quinta, pero con mentalidades muy diferentes: «¿Qué quieres decir que a estas edades ya no se hace eso? ¿A estas edades?».

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Él ha llegado con actitud vitalista y ganas de disfrutar. Ella, algo tímida y con achaques, tal y como ha demostrado conforme se ha ido desarrollando la cita en el restaurante. Josep, con 79 años, llegaba al programa teniendo claro cuál era su objetivo: conocer ... a alguien con quien compartir ocio, aficiones y vida. Ella, por el contrario, parecía no tener clara su meta y el desarrollo del encuentro ha dejado alguna que otra sorpresa para ambos.

