Albert Rivera deja en evidencia a Pedro Sánchez al revelar el motivo por el que no convoca elecciones

Tiempos complicados para Pedro Sánchez y su Gobierno. Así se lo hace saber cada día, por ejemplo, Ana Rosa Quintana desde 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) con sus feroces críticas al presidente por si este no se ha enterado todavía de ... todo lo que tiene encima. De hecho, la presentadora la semana pasada subió tanto el tono que llegó a pedir la dimisión de Sánchez en directo ante la última hora que tenía que dar. Una petición que, evidentemente, no se ha materializado pero a la que ha respondido en cierta medida Albert Rivera desde 'Espejo Público' (Antena 3), ya que el colaborador ha dicho alto y claro el porqué el presidente del Gobierno no convoca elecciones.

«Hemos visto este fin de semana la entrada en prisión de Ábalos, es el primer diputado en activo que entra en la cárcel, ha salido a protestar el Partido Popular, ¿qué siente usted ante este clan del Peugeot que, salvo Pedro Sánchez, ha pasado ya todo por la cárcel?», le preguntaba Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', a Albert Rivera que era rotundo en su pronunciamiento.

«Yo he estado presidente de un partido y cuando tú tienes a tus dos secretarios de organización, a tus dos número dos que han pasado por la cárcel, tienes a tu mujer y a hermano en el banquillo, al fiscal general que tu nombras condenado en el Supremo y no sacas ni una ley ni un presupuesto, eso es KO técnico, porque eso no es un Gobierno y eso no es un sistema que funcione, es un sistema colapsado y colapsado por la corrupción y por la falta de mayoría parlamentaria», afirmaba rotundo Albert Rivera ante las cámaras del matinal de Antena 3 antes de lanzar la pregunta que muchos españoles se hacen sobre Pedro Sánchez.

Rivera señala la «única salvación» de Sánchez

«Entonces, ¿para qué sigues?», cuestionaba Albert Rivera que inmediatamente daba la contundente razón que llevaba al presidente del Gobierno a mantener el Gobierno. «Sigues para estar en el poder. ¿Cuál es la paradoja? Yo tengo la sensación de que el presidente del Gobierno, hoy, su única salvación es seguir de presidente del Gobierno porque estás aforado si te imputan, tienes un suplicatorio, tienes una pelea parlamentaria para que te juzgue el Supremo si acaba abriendo un tema judicial y tienes la Fiscalía como bien ha dejado claro el presidente, tienes el control de Radio Televisión Española, tienes el control de las subvenciones, tienes el control de la decisión en el BOE de a quién le subes los sueldos y a quién no, lo cual, yo creo que Sánchez sabe que en el poder puede intentar resistir», aseguraba el colaborador de 'Espejo Público' que para terminar aclaraba qué había detrás de la 'jugada' de Pedro Sánchez de no convocar elecciones.

«Si Sánchez convocara elecciones, que además las puede perder según todas las encuestas, es un ciudadano más», zanjaba Albert Rivera en el matinal de Antena 3 sobre Pedro Sánchez.