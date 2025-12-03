Mariano Rajoy, contundente sobre si se puede producir un fraude en las próximas elecciones generales en España: «Visto lo visto...»

España atraviesa en los últimos meses uno de los tiempos más convulsos desde que se implantara la democracia en nuestro país. Al menos así lo cree Mariano Rajoy, quien fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, después de la entrada en prisión ... del exministro José Luis Ábalos, que ha salpicado de lleno al PSOE y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal es la «anomalía democrática» que se vive, a raíz de estos casos de corrupción y de la falta de Presupuestos, que considera necesario que se convoquen elecciones próximamente.

Así lo ha expuesto este martes en 'El Análisis: Diario de la Noche', el programa de Telemadrid presentado por Antonio Naranjo, a donde el expolítico 'popular' acudió para presentar su nuevo libro, 'El arte de gobernar'. Durante esta charla, el gallego no ha dudado en reflexionar sobre el momento político que atraviesa nuestro país, lanzando varios dardos hacia el actual presidente del Gobierno, además de asegurar que el momento actual es «la etapa más sombría desde 1978».

Rajoy ha comparado su gestión con la de Sánchez, recordando que durante su mandato se aprobaron «siete Presupuestos», los mismos que años estuvo en el poder, algo que el líder socialista no ha logrado y por lo que sigue batallando con sus socios actualmente. Además, ante los casos de presunta corrupción cercanos al Gobierno, el expresidente ha expresado la urgencia de convocar elecciones cuanto antes «por el bien de España».

El que fuera líder del PP desde 2004 a 2018 también ha reflexionado sobre si debe existir «cierto temor» ante un posible fraude o que se produzcan ciertas irregularidades en «las próximas elecciones que se celebren en España». Sobre ello ha hablado con contundencia, asegurando que la Unión Europea podría jugar un papel fundamental para que esto no suceda.

Rajoy, claro sobre si se puede producir un fraude en las próximas elecciones generales en España

Ante las posibilidades de que se produzca un fraude electoral como el planteado por Antonio Naranjo, Mariano Rajoy ha recordado que él siempre se ha caracterizado por ser un hombre cauteloso. «Yo soy una persona que intento ser prudente, a muchos no les gusta, incluso a muchos de los que me han votado», ha empezado exponiendo.

A pesar de que este carácter comedido siempre le ha caracterizado, el expresidente español ha insistido en que, a día de hoy, no se debe desechar ninguna sospecha. «A mí no me gusta acusar sin pruebas, pero, visto lo visto, conviene no descartar absolutamente nada», ha reconocido el de Santiago de Compostela.

Rajoy ha asegurado que «no quiere ni pensar que esto se pueda producir» y ha señalado el papel fundamental que puede tener el hecho de pertenecer en un organismo como la Unión Europea para evitar que esto suceda: «Por fortuna, al contrario de lo que ocurre en Venezuela o México, aquí vivimos en un espacio político que es la Unión Europea, cuyo principio básico es que se hizo para la paz».

El registrador de la propiedad ha recordado que «solamente se puede ser miembro de la Unión Europea si eres una democracia» y, en caso de que se cometan ciertas irregularidades de cualquier tipo, desde el organismo llamarán «al orden». «Ya nos ha pasado a nosotros cuando se quiso cambiar el sistema de elección de miembros del consejo del poder judicial», rememoró el 'popular' en su declaración en Telemadrid.

«Yo espero que ese fraude no se produzca nunca y que nadie tenga la tentación de hacerlo. No se me pasa por la imaginación que si hubiese una prueba clara y contundente de intentar manipular unas elecciones, Europa actuaría», ha sentenciado el excargo del Partido Popular.

Mariano Rajoy, tajante sobre la importancia de que España pertenezca a la Unión Europea

Durante su intervención, Rajoy también ha aprovechado para hablar de la importancia de que España continúe como miembro dentro de la Unión Europea, a pesar de que la institución se haya devaluado en los últimos años. El expresidente ha aplaudido la labor crucial que este organismo tuvo para frenar las guerras y los conflictos que habían ocurrido durante los primeros 50 años del Siglo XX, y el papel que han tenido para lo que nació: conseguir la paz.

«Es un espacio político de paz, de democracia, con un bienestar razonable... Tiene muchas carencias y muchos problemas y ahora podría hacerse mejor, a mí me gustaría que hubiera gente con más nivel, como cuando yo era presidente de España, que aquello funcionaba. Ahora estamos en una etapa compleja», ha explicado.

A pesar de que es consciente de los problemas que tiene la Unión Europea, Rajoy se ha mostrado en contra de «todos aquellos que arremeten y utilizan como munición electoral que 'Europa lo hace mal'». «Oiga, Europa es una garantía, ahí está buena parte de nuestro pasado y también, en mi modesta opinión y por suerte, nuestro futuro. No es lo mismo 27 cada uno a su bola que 27 juntos, y por eso yo soy partidario de Europa», ha concluido este.