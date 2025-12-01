Ana Terradillos dice sin filtros por qué Santos Cerdán está «señalado»: «¡Eso es lo gordo!»

La política nacional sigue marcada por los innumerables casos de corrupción que salpican al Gobierno. Así, los programas de actualidad no dejan de informar sobre todo lo referente al caso Ábalos, al caso Santos Cerdán, al caso Begoña Gómez, etc. Pues bien, este ... lunes 'La mirada crítica' (Telecinco) ha puesto el cierre a su emisión con una última hora de Santos Cerdán que ha provocado que su presentadora, Ana Terradillos, no haya podido morderse la lengua ante la gravedad de los hechos.

'La mirada crítica' apuraba sus últimos minutos para completar todos los temas que tenía en escaleta y, entre estos asuntos, saltaba uno que tenía como protagonista a Cerdán.

Así, 'La mirada crítica' ponía sobre la mesa una información del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán que señalaba que este había cobrado una comisión de 100.000 euros por la demolición de una universidad pública.

Un colaborador del programa de Telecinco daba todos los detalles de esta última hora. «Es contradictorio que se lleve una comisión por un derribo de un complejo histórico de esta universidad», manifestaba el periodista en 'La mirada crítica' que añadía que ahora ese espacio iba a «servir» para que se instalasen «grandes multinacionales».

La noticia indignó a Ana Terradillos que no pudo reprimir su rotunda opinión. «Es que es llamativo que el segundo del Partido Socialista tuviera ese 45 por ciento de la empresa Servinabar. Es que no hay precedentes, eso es lo gordo, ¡eso es lo gordo!», clamaba la periodista del programa de Telecinco que terminaba su intervención llena de sorna. «Y todavía alguno se pregunta por qué se señala a esta persona, bueno, en fin», zanjaba la presentadora sobre Santos Cerdán.