Juan Echanove: «La cocina es el único sitio de España en el que no hay conflictos»

Actualizado 17/07/2018 a las 03:45

El reconocido actor Juan Echanove (Madrid, 1961) está de vuelta en primera línea, aunque en una nueva faceta. El intérprete, apasionado confeso de la cocina y la gastronomía, se estrena esta noche (22.00) como jurado en «Mi madre cocina mejor que la tuya», el nuevo programa de Telecinco para sus noches de los martes y en la que una pareja de madre o padre con su hijo o hija ganará 6.000 euros en cada entrega, así como la posibilidad de volver al concurso la siguiente semana.

El veredicto definitivo sobre el vencedor recaerá en Echanove. «Soy el juez de la final. Decido quien gana y quién pierde», asegura el actor a ABC, aunque confiesa no sentir ninguna «presión» pese a que dependa de su decisión que una familia gane un millón de las antiguas pesetas. «¡Presión es lo que tendrá un piloto al aterrizar en el aeropuerto de Bilbao con mucho viento!», bromea, aunque aplaude la autonomía de la que le han dejado disfrutar en el nuevo concurso de Telecinco. «Desde el principio, tuve claro que si alguien me iba a influir en mi decisión y no iban a respetar mi veredicto, no participaría aquí. No tengo ninguna necesidad de hacer un paripé ni de interpretar. Para eso, tengo la ficción».

El actor es un enamorado de la gastronomía española. «Empecé a cocinar con 15 años, porque mis padres trabajaban mucho en Latinoamérica y pasaba mucho tiempo solo. Inmediatamente, me di cuenta de que no podía estar todo el día comiendo y cenando en la cafetería de debajo de mi casa y claro, aprendí a cocinar», confiesa, aunque su «amor» por la comida va más allá. «El mes pasado cumplí cuarenta años como actor. Conozco toda España y claro, cuanto más viajas, más te llama la atención la gastronomía de cualquier lugar al que vas. Hay gente que no tiene días libres y otra que se juega la vida en el mar solo para que tú te comas una lubina», asegura el actor.

La gastronomía como eje unitario

En ese aspecto, el actor aplaude el concepto de cocina como elemento vertebrador de España. «Vivimos en un país maravilloso, pero que cada día es más difícil de explicar. Y es un conflicto tratar de hacerlo por el deporte, la política, la historia... Todo es un conflicto, menos la comida», asevera. «La cocina es el único sitio de España en el que no hay conflictos. Catalanes, madrileños, vascos, extremeños... ¡en cuestión de comida no hay diferencias!», afirma Echanove, que reconoce haber disfrutado de su experiencia en «Mi madre cocina mejor que la tuya». «Me encantan estos programas tan brillantes y además, tenía mucho interés en trabajar con Santi Millán. Soy un fan absoluto suyo y soy amigo de Pepa Muñoz y Rodrigo de la Calle –los «otros» jueces del concurso–. Quería compartir una experiencia directa con ellos y sabría que habría seriedad. Aunque las pruebas que tienen que afrontar los concursantes no son imposibles», explica acerca del concurso, que a su juicio pone de manifiesto que «todo el mundo puede cocinar bien».

El programa supone todo un cambio de registro para Echanove, nominado al Goya en seis ocasiones y ganador del galardón en 1994 a Mejor Actor por «Madregilda» y en 1988 como Mejor Actor de Reparto por «Divinas palabras». En las últimas dos décadas, además, ha sido parte activa de «Cuéntame», la longeva serie de TVE en la que, hasta el año pasado, interpretó a Miguel Alcántara en 208 episodios. Hace unos meses, protagonizó «La zona», una de las series originales de Movistar+, aunque durante las próximas semanas su función en televisión será la de jurado gastronómico. Pese a ello, el actor lo tiene claro. «Estoy muy centrado en el teatro y volveré a la ficción en televisión. De hecho, mi trabajo aquí es parte de una oferta que me hizo Telecinco para empezar en breve a rodar una serie, que será un drama», adelanta.

A pesar de que a partir del martes que viene los cocineros serán concursantes anónimos, los protagonistas de la edición inaugural de «Mi madre cocina mejor que la tuya» serán rostros reconocidos por los televidentes españoles: los cantantes Rosa López y Lucas González (de «Andy y Lucas»); la modelo Alba Carrillo y la televisiva Noemí Salazar, de «Los Gipsy Kings». «Los famosos tienen mucho más control del medio, pero cocinar es una actividad que, si tienes que hacer compitiendo, te estresa mucho», explica Echanove. «Sin embargo, hay concursantes anínimos que no tiene ningún contacto con la televisión, pero que les ves en este concurso y parece que llevan toda la vida en esto», enfatiza el actor. Echanove ya presentó entre 2010 y 2012, junto a Imanol Arias en TVE, «Un país para comérselo», un espacio en el que ambos actores viajaban por toda España para descubrir la cultura y gastronomía de todos los rincones del país.