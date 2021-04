Golpe para Rocío Carrasco en 'Supervivientes' tras la defensa de Antonio Canales a Antonio David Flores El bailaor afirmó en el programa que Antonio David tiene un 'corazón muy niño' y afianzó su alianza con Olga Moreno

Todo apuntaba a que una de las líneas argumentales de la última edición de 'Supervivientes' se centraría en la relación entre Olga Moreno y Antono Canales. El bailaor fue señalado en la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', como uno de los mejores amigos de Fidel Albiac. 'Son familia', dijo en televisión la hija de Rocío Jurado, quien relató cómo tras un grave accidente de tráfico sufrida por ella y Fidel este encontró cobijo en casa del artista.

Jorge Javier Vázquez quiso anoche resolver las dudas y, tras llamar a nominar juntos a Olga y Antonio, no dudó en preguntar al concursante sobre su relación con Fidel. «Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño», subrayó Canales. «He estado con él dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que le vi. Luego no he vuelto a tener relación con él».

Olga aprovecha la ocasión

«¿Pero él estuvo viviendo en tu casa?», quiso saber el presentador. «No, cuando tuvieron un accidente de coche estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y Rocío», dijo.

Olga Moreno, que está aprovechando el concurso para tratar de mejorar la imagen de Antonio David Flores tras las primeras emisiones de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', aprovechó la ocasión para preguntar a Antonio Canales su opinión sobre su marido: «¿Cómo es mi marido?». «A mí me cae muy simpático y aunque mucha gente piensa que es un sobrado luego tiene el corazón muy niño. Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado del guardiacivil. En casa si he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato, solo que conozco a su familia», incidió.