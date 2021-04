Supervivientes 2021 Melyssa y Lola vuelven a sufrir en una isla La catalana, que sufre mareos, debilidad y males intestinales, se quiere ir de 'Supervivientes 2021' La leonesa se quería quedar, pero es la primera desterrada, que no expulsada, de la edición

Fue una noche de pena y de llanto, que cantaban los Pata Negra. La Palapa no es una isla: es un valle de lágrimas. Lloró Melyssa, que se quiere ir. Lloró Lola, que se tuvo que ir. Lloró Tom, que se quedó, pero que se siente poco apoyado por sus compañeros en su conflicto con Alejandro Albalá.

Eso sí, además de llorar, el francés protagonizó uno de los momentos más hilarantes de la noche.

Jorge Javier Vázquez: Tom. ¿tú has sido vendedor de alfombras?

Tom Brusse: No, pero mi abuelo sí. Tenía un bazar.

Melyssa vuelve a llorar en una isla

Las islas no le sientan bien a Melyssa Pinto. Es un hecho objetivo. Bañó de lágrimas 'La isla de las tentaciones 2'.

De vuelta a España, vimos una nueva Melyssa, muy empoderada: en los debates de 'La isla de las tentaciones 3' fue la sonriente imagen de Tinder y aguantó el tipo con humor compartiendo plató con su ex el francés Tom, aquel que tanto le hizo sufrir en el programa de los cornudos y las cornudas. Ahora comparten otra isla, y se ayudan entre ellos. Ella hasta atendió la petición de su ex de que le extendiese crema protectora por la espalda, como en los viejos tiempos en las posesiones marroquíes de la familia de Tom. La actual novia del francés, la ex tentadora Sandra, ni se inmuta antes estos juegos: «Es un canalla y esa es la parte que más me gusta de él».

Canales sufre por Melyssa - Telecinco

Pero volvamos a la catalana Melyssa. Todo empezó bien para ella en 'Supervivientes 2021', al contrario que en 'La isla de las tentaciones', donde el comportamiento de Tom la tuvo en tensión desde el minuto uno. De entrada, se ganó los galones: líder del grupo fetén, el que está en la isla del Pirata Morgan, y no en el tortuoso barco encallado. Después, el buen rollo con su ex.

Pero el asunto se empezó a torcer horas atrás, el pasado martes, cuando la organización decidió mandarla al barco encallado, sin indicarle el motivo. Pensó que la querían dejar allí. Lloró y llegó a amenazar con abandonar. «Me parece súper injusto. Yo no me voy a subir aquí, lo tengo clarísimo. Abandono, me voy, de verdad», anunció. Es evidente que es muchacha de poco aguante. En general. Al final se recompuso porque simplemente se trataba de una excursión pirata: de robarles algunos enseres a los 'encallados' y regresar a la playa.

El primer gran momento de la noche era la reunión de todos los participantes en la Palapa, los 'encallados' y los 'isleños'. Allí comparecieron 15 de los 16. Uno de ellos fue anunciado, pero no se sentó de entrada. Melyssa. «Le ha dado un mareo por el calor que hace aquí en los Cayos Cochinos», informó Lara Álvarez, maestra de ceremonias isleña. Al rato se incorporó, pero con mala cara y como ausente. «Ya estoy mejor. Me ha mirado el doctor y ya estoy mejor», tranquilizó.

Pero no, no estaba bien. Lleva varios días mal. Está sin gasolina: «Si no como, mi cuerpo no da para más». Se pasa el día durmiendo: «Te pasas el día sufriendo», corrigió Antonio Canales, a cuyos pies lloró esta sufridora. El bailairín, que tiene arte, definió así el momento: «Lloraba como una virgen».

El caso es que Melyssa ha pasado momentos tan malos que hasta ha dicho en alta que teme morirse en la isla. Tan mal se encuentra que hasta permitió que Tom la cuidase y presumiese de buen samaritano delante de ella: «A mi Mely. Mi Melyssa. Me odiaba. Y mira», presumió el francés.

En la gala de anoche contó todos sus males a JJ. «Me vengo muy abajo, me siento súper débil, no me siento feliz. Algo me está diciendo que mi sitio está ahí, con mi familia», reflexionó. Que se marea todo el rato. Que le duele el estómago. Que llevaba ocho días «sin ir al baño». Ver a una muchacha tan fina como Melyssa hablar de esas interioridades deja patente lo mal que está.

El destierro de Lola

«Lucha por mí», le dijo Lola, con el petate en la mano, a Melyssa. Lloraba al tiempo que hablaba, porque se iba, mientras que Melyssa, la que se quería ir, se quedaba. La ex de Diego, la novia que se entregó a Carlos en 'La isla de las tentaciones 3', fue la primera eliminada por la audiencia de 'Supervivientes 2021'.

Melyssa abraza a Lola tras la expulsión de la leonesa - Telecinco

En la pasada edición, los dos primeros expulsados se volvieron a España (Bea Retamal y Alejandro Reyes), pero después el pirata Morgan se sacó de su corsaria manga la bautizada como 'Playa Desvalida', a la que fueron conducidos los siguientes expulsados. En esa zona se juntaron un buen puñado de ellos, algo que ignoraban el resto de los 'robinsones', los que estaban en el arenal principal, pues no fueron informados de entrada de la existencia de esa isla B. La 'Playa Desvalida' de 'Supervivientes 2021' se llama 'Playa Destierro' y en ella ha recalado la primera expulsada de la edición. «Es un lugar selvático, donde vivirá rodeada de insectos y alimañas», informó Jorge Javier Vázquez (JJ) desde el plató.

Después de que el nominado Gianmarco se salvase el pasado martes en la primera ceremonia de salvación –ofrecida en 'Supervivientes 2021: Tierra de Nadie'– la primera expulsión era cosa de tres: dos protagonistas de 'La isla de las tentaciones' –Lola y Tom– y Olga Moreno, la mujer de Antonio David. Tal como está de vigente el asunto de Rocío Carrasco, no hacía falta ser Rappel para saber que Olga no iba a ser, de ningún modo, expulsada. Porque Telecinco no se da tiros en el pie. Tener un contrapunto a la hija de «La más grande» le llena minutos de programación. Volviendo a la pasada edición, recordemos que entonces la «cuota Jurado» la aportó Rocío Flores. Durante tres meses, se generaron todo tipo de situaciones para hacer reaccionar a su madre en España, pero Rocío Carrasco no dio señales de vida. Las ha dado meses después, pero con su propio documental. Ahora es la hija del boxeador y la tonadillera la que lleva la voz cantante.

Con Antonio David enviado al limbo, solo Olga ejerce como contrapeso en Telecinco. Por eso era evidente que no se iba a ir. Y así fue. La audiencia salvó primera a Tom y luego a ella. Así que fue Lola la que acabó en Playa Destierro.

«No pasa nada», fue la primera reacción de la leonesa. Pero vaya si pasaba. Lloraba y lloraba. «He pescado, he hecho fuego, en las pruebas creo que lo he hecho bien», se reivindicó. Fue conducida en barca al nuevo destino.

JJ: Has llegado a una isla donde hay seis parejas y seis tentadores. Te han elegido como tentadora. Vas a hartarte de fo...

Lola: Vais a acabar conmigo.

Lola, destrozada, a su llegada a Playa Destierro - Telecinco

«Yo llevo muy mal la soledad. Me muero durmiendo yo aquí sola», se quejó entra lágrimas, que pasaron a ser alegría cuando el presentador le informó de que el televoto votó 'sí' a que la desterrada tenga un chisquero.

Poco le duró la alegría. Al rato le vimos manejando un tronco entre lágrimas, con la intención de hacer fuego. JJ la quiso animar desde el estudio y se produjo entonces el momento más hilarante de la gala.

Jorge Javier Vázquez: Lola, eres un bizcochito de crema.

Lola: ¿Dónde? ¿Dónde está el bizcocho?