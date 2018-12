Actualizado 27/12/2018 a las 00:48

Este miércoles se emitió en TVE la gala de Navidad de «OT 2018», una noche muy especial en la que los finalistas de esta última edición y algunos concursantes de la anterior temporada volvieron a encontrarse para hacer las delicias del público. Hace apenas una semana tenía lugar la final de la última edición de «OT», en la cual el joven sevillano Famous se hizo con la medalla de oro del talent. Junto a él estuvieron en plató Alba Reche, Natalia, Julia y Sabela.

Para romper el hielo salieron al escenario los dieciséis concursantes de «OT 2018» para cantar todos juntos «Somos», que se ha convertido en el himno de la generación «OT». Famous le dijo a Roberto Leal, el presentador, que «poco a poco me voy haciendo a la idea de que soy el ganador de este año». Natalia, a su vez, aseguró que está «en proceso de transición de pasar de la Academia a la vida real en la calle».

Antes de pasarle el turno a los triunfitos, Leal le dio paso a Gisela, concursante de la primera edición de «OT», que es autora de una de las canciones de la película «La gran aventura de Los Lunnis y el libro mágico», que llega a los cines el 18 de enero. La cantante saltó al escenario para cantar «Amigos». Aitana, finalista de «OT 2017», es la responsable de otra de las canciones que le dan música a la película.

Noemí Galera hizo esta semana un anuncio que entusiasmó a los finalistas, que cantarían en esta gala de navidad canciones que han interpretado durante el concurso junto a sus artistas originales. De ese modo, Famous compartió espacio con César Sampson para cantar su tema «Nobody but you». Alba tuvo junto a sí a la cantautora francesa Zaz, junto a la que interpretó «Je veux»; Julia cantó «90 minutos» junto a India Martínez; el rapero sevillano Beret cantó «Lo siento» junto a Natalia mientras que Sabela se subió al escenario con Rosa Cedrón para interpretar «Negro caravel».

También fueron protagonistas de la gala navideña de «OT» los finalistas de la edición del año pasado. Solamente se ausentó Miriam, que tenía previsto un concierto el mismo día, pero que envió un vídeo para dar su apoyo moral. Por lo tanto, a cuerpo presente estuvieron Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra, que hablaron sobre cómo les ha ido su vida tras salir de «OT» y recordaron con nostalgia su paso por la Academia del programa.

El primero en abrirse en canal fue Alfred García, que contó que desde que salió de «OT» necesita «hacer mis canciones y tocar, que es lo que he querido toda la vida. En las redes sociales me llegan muchos mensajes que me dicen "te quiero" y cosas así. Entonces te das cuenta que es verdad que la gente te apoya. Sin duda estoy en la época más feliz de mi vida, porque este año y medio ha sido una explosión de emociones».

El catalán, durante su paso por la Academia, se significó por su apoyo a las causas sociales y el presentador le preguntó si ahora aprovechaba su fama para dar a conocer proyectos benéficos: «Creo que todos los artistas deberían estar volcados en causas sociales. Yo le he dado mucha visibilidad a Activa Open Arms, que ayer rescataron a 300 personas en el Mediterráneo. A gente tan valiente hay que apoyarla siempre».

Después de que Alfred cantase un tema de su nuevo disco le tocó el turno a Luz Casal, una de las leyendas vivas de la música española, que demostró en el escenario su talento cantando «Miénteme al oído». Acto seguido saltó a la palestra Ana Guerra, que confesó lo mucho que le costó volver la vida real y reconoció que «todavía no he puesto los pies en la tierra porque cada día me paso algo increíble y no he bajado a tierra». La canaria presentó en plató «Olvídame» y tuvo al piano a Manu Guix, profesor de la Academia.

La siguiente en llegar fue Aitana, gran amiga de Ana Guerra, que contó que este último año ha «tenido mucho miedo porque no sabía si realmente quería cantar. Pero luego que pensé que podía valer si realmente me esforzaba y trabajaba duro. Yo lo estoy dando y estoy madurando muy pronto. Además merece la pena al ver el cariño de la gente y ver que realmente me apoyan». Aitana, con su ternura y su potencia vocal, cantó «Vas a quererme», su última canción.

Una de las concursantes que salió a la palestra más emocionada fue Alba Reche, que casi se puso a llorar cuando conoció a Zaz hace unos días. «Fue genial conocerla, muy chulo. Además fue todo supernatural, hubo mucha conexión entre nosotras», le contó la joven a Roberto Leal. Esa sintonía se dejó notar en el escenario, donde se desenvolvieron con mucha facilidad ganándose la ovación del público. «Alba está llena de luz y emociona muchísimo. Además es sencilla y natural», elogió la francesa a la finalista de «OT».

Sin duda el momento más esperad de la gala llegó de la mano de Amaia, la ganadora de «OT 2017». La navarra aseguró que «a día de hoy mi vida es igual porque no he cambiado mucho y sigo siendo la misma persona. Desde que salí he tenido temporadas que acabé saturada y otras más relajadas. Ahora ya me he asentado y mi vida me gusta. Es como si hubiesen pasado quince años y a la vez como si fuese solo un mes. Sigue habiendo situaciones en las que me noto rarísima y no sé cómo actuar».

En un vídeo grabado antes de la gala, la navarra dijo unas palabras que bien podían hacer referencia a Alfred, su compañero dentro de «OT» y con el que mantuvo una relación hasta hace pocas semanas. «Te pasa algo y parece un drama y que tu vida se va a acabar. Pero te das cuenta que no es así, que no es para tanto pero como te pasa a ti te piensas que es muy grave», decía mientras veíamos imágenes de Amaia y Alfred.

Pero Amaia había ido a «OT» a cantar, y demostró una vez más su descomunal talento. La navarra quiso probar una versión al piano de «Perdona», la canción que ha grabado junto a Carolina Durante. Su actuación fue de largo la mejor y más emotiva de la noche. Cuando acabó de cantar se oyó una ovación ensordecedora que duró más de lo habitual. El público, entregado, se puso a corear el nombre de la cantante y el presentador se rindió también al talento de la artista.

Tras la actuación de Famous, se subieron una vez más al escenario los dieciséis concursantes de «OT 2018» para cantar «Buenas noches», un tema compuesto en la Academia. Roberto Leal se despidió con un «hasta siempre», aunque no dejó claro que el próximo año no habrá «OT», tal y como adelantó TVE.