Actualizado 02/10/2018 a las 02:30

Famous se ha convertido en uno de los artistas más admirados de la Academia de «OT 2018». Su forma de cantar y de moverse sobre el escenario han cautivado al público, al jurado y a sus propios compañeros. Se ha convertido en uno de los artistas más bromistas de la Academia, y la gran mayoría de compañeros le tienen mucho cariño.

A sus 19 años, Famous recordó como fue su vida en su vídeo de presentación de «OT 2018». «Mis padres se fueron a Ámsterdam y me tuvieron, y llegó un momento en el que, como las cosas no les iban bien, nos volvimos a Nigeria, y de Nigeria a Sevilla». De hecho, el propio Famous reconoce que se siente más sevillano que de cualquier otro sitio, al ser el lugar en el que más tiempo ha estado.

«Mi vida ha sido muy alegre», reconoce el propio Famous, en una forma de ser que demuestra día a día en la Academia. «Creo que mi actitud y mi forma de cantar busca hacer a la gente feliz y llenarles de alegría», aseguró. Aunque, también reconoce que le queda mucho que aprender de lo que es su gran pasión: La música.

«Me encanta la música. No se ni como expresarlo. Cuando escucho música me transporto a mi mundo interior», aseguró. De hecho, ha podido unir sus creencias y su arte, gracias a la iglesia: «Soy muy creyente y en mi iglesia cantaba góspel africano y me lo pasaba muy bien porque es una pasada», aseguró Famous en su video de presentación.

Entre los artistas que más le gustan está Ariana Grande, y aunque uno de sus sueños es poder componer sus propios temas, de momento no se le está dando nada mal el interpretar canciones de otros cantantes. De hecho, se estrenó en la gala 0 con el tema «Faith», de la propia Grande para la película «¡Canta!».

En la primera gala también dejó boquiabierto al público con su duo junto a Natalia, en el que le puso voz y baile al tema «Feel it steel», de Portugal. Esta semana se tiene que enfrentar a todo un reto, ya que deberá de brillar de la mano de Damion, que tendrán que resolver de la mejor manera posible el hit de Melendi con Alejandro Sanz, «Déjala que baile».