El expolicía influencer Juan Faro rompe su silencio tras pasar 101 días en prisión por blanqueo: «Engañaron al juez»

​Juan Faro, exagente de policía y conocido influencer español, ha reaparecido en televisión tras pasar 101 días en prisión acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Faro, de 37 años, cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram y cientos de miles en YouTube, donde ha compartido contenido relacionado con el fitness y una vida de lujo, incluyendo coches deportivos y sorteos de bienes de alto valor. ​

En diciembre de 2024, Faro fue detenido en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. Se le acusaba de vender boletos de 10 euros para participar en sorteos de coches de lujo, ingresos que presuntamente no declaraba fiscalmente, según informó ABC. Además, las autoridades lo vinculan a un grupo criminal relacionado con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Durante los registros en su domicilio, se incautaron vehículos de alta gama valorados en más de un millón de euros, sustancias estupefacientes y criptomonedas. ​

Tras su liberación, Faro ha aparecido en el programa 'Código 10' de Cuatro, donde ha defendiddo su inocencia y ha afirmado que los investigadores «engañaron al juez» para lograr su encarcelamiento. También ha cuestionado la legalidad de los métodos policiales empleados en su caso y sugirió que fue objeto de una persecución por parte de antiguos compañeros. El presentador Nacho Abad reaccionó a estas acusaciones señalando la gravedad de las mismas.

«Se me detiene por un presunto delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas», ha asegurado Faro en el plató del programa. A la pregunta de si conoce a narcotraficantes, respondió que no: «Me reuní un día en una cena en la que había ocho personas que tienen antecedentes policiales y no judiciales por narcotráfico. Pero éramos veinte», ha alegado, subrayando que no mantiene ningún vínculo con ellos.​

Actualmente, Juan Faro se encuentra en libertad con medidas cautelares, incluyendo la retirada de su pasaporte debido al riesgo de fuga, ya que, según las autoridades, planeaba trasladar su residencia fiscal a Dubái.