Quién es Beatriz Luengo: sus orígenes humildes y su historia de amor con su marido Yotuel Romero

El Benidorm Fest 2024 regresa esta semana con nuevos concursantes que se jugarán el billete a Malmö para representar a España en Eurovisión el próximo 11 de mayo. El regreso del formato, por tercer año consecutivo, ha traído también a la televisión a personajes míticos de la música, como es el caso de Beatriz Luengo. La actriz, que dio vida durante años a la recordada Lola Fernández de 'Un paso adelante', regresa a nuestras pantallas, aunque esta vez tendrá un rol muy diferente al de música y bailarina al que nos tiene acostumbrados: será la portavoz del jurado profesional que valorará las actuaciones de los artistas que compiten en la ciudad alicantina.

Aunque muchos la habíamos perdido del radar, lo cierto es que casi más de 20 años después de su salto a la fama, la carrera de la cantante madrileña está en uno de los mejores momentos de su vida. En los últimos años, desde el final de la serie que la encumbró, Luengo ha ganado dos Grammy Latinos y ha conseguido que una de sus composiciones, el álbum 'A quien quiera escuchar' de Ricky Martin, se llevara a casa el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino.

Pero ¿qué hay del lado más personal de Beatriz Luengo tras tantos años de carrera de profesional? Te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva juez del Benidorm Fest 2024.

Ascendencia gitana y sus orígenes humildes

Beatriz Luengo (Madrid, 1982) nació en el seno de una familia muy humilde, de ascendencia gitana: su padre era carpintero y su madre, auxiliar de farmacia. Desde bien pequeña, siempre supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo y, con apenas seis años, comenzó a tomar clases de canto y baile. Un sueño que supuso un gran sacrificio y esfuerzo económico para sus padres, tal y como confesaba la propia Beatriz en una entrevista para ABC: «Yo daba clases de todo y eso no era barato. Mi padre los fines de semana se iba a hacer 'chapuzas' para ganar un extra y mi madre hacía más guardias en la farmacia».

Con apenas 11 años consiguió su primer trabajo tras ser seleccionada para formar parte del El circo de Rita y Miliki y, apenas unos meses más tarde, llegaría su primer contrato discográfico (aunque tardaría algunos años más en publicar su álbum). Tras varios años trabajando en musicales y otras producciones como 'Periodistas' o 'El comisario', llegaría su gran oportunidad en televisión: un papel protagonista en 'Un paso adelante', donde coincidió con otros grandes actores de su generación como Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz o Pablo Puyol.

El clamoroso éxito de la serie, centrada en los alumnos de una exclusiva escuela de artes escénicas, le dio la oportunidad a Beatriz de explorar su gran pasión más allá de la interpretación: la música. Y es que, a raíz de ello y con la intención de explotar la fama de sus protagonistas, se formó el grupo musical UPA Dance, donde la intérprete de Lola Rodríguez era la voz principal. Al igual que la serie, el grupo también conquistó los corazones de muchos españoles, hasta posicionar su álbum entre los primeros puestos de ventas en España.

Beatriz Luengo siempre tuvo claro en qué quería invertir sus primeros ahorros tras el triunfo de la serie: creó su propia escuela de danza en el barrio de Hortaleza, dirigida por su madre, con la intención de dar nuevas oportunidades a muchos chicos y chicas cuya pasión fuera la misma que la suya y enseñarles también los múltiples valores que ofrece esta disciplina. «Teníamos el miedo de que se apuntara mucha gente por el boom de la serie y que luego no lo pudiéramos sostener. Así que desde el principio dije que no daría ninguna clase porque no quería ligar la escuela a mi éxito o fracaso profesional», confesaba la propia actriz.

Y es que, apenas unos años después del inicio de la serie, Beatriz Luengo decidió despedirse para siempre de Lola con la intención de seguir explorando su vena artística. Y vaya si lo hizo: en 2005 comenzó una carrera musical en solitario y lanzó el álbum 'Mi generación', por el que obtuvo una nominación a mejor cantante española en los MTV Europe Music. Un salto que, sin embargo, fue algo difícil por los prejuicios de la gente, que nunca creyó que una mujer como ella acabara convirtiéndose en una reconocida compositora.

El tiempo acabó dándole la razón a la madrileña que actualmente es considerada como una de las cantautoras más importantes de la industria latina. La hemos visto trabajar mano a mano con artistas internacionales de la talla de Christina Aguilera, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Daddy Yankee o Ozuna, aunque en el ámbito nacional también ha destacado su trabajo con Diego El Cigala, Alejandro Sanz o Blas Cantó.

Su historia de amor con Yotuel Romero: de 'Un paso adelante' a sus dos bodas

El ámbito profesional no es el único en el que Beatriz Luengo ha conseguido lo que muchos entienden como éxito. Casi a la vez que despegaba su carrera como cantante y actriz, la madrileña conoció al rapero cubano-español Yotuel Romero, fundador del grupo Orishas, con el que acabaría teniendo dos hijos y casándose años después en dos bodas distintas.

Al igual que la fama y el reconocimiento, también fue 'Un paso adelante' el programa que ayudó a la intérprete a conocer al amor de su vida. Su historia de amor empezó en el set de rodaje, donde ambos coincidieron por primera vez cuando ella acababa de empezar su trayectoria y él interpretaba al novio de su personaje en la ficción: «Nos encontramos en un vestuario. Ahora es todo muy romántico, pero la realidad es que me dijeron: 'Vete a conocer al actor que va a hacer de tu novio en la nueva temporada'. Ve al vestuario. De repente, entro, y me encuentro a este hombre desnudo, en ropa interior. Se dio la vuelta, yo supertímida, fui a dar un paso atrás y me quedé enredada en los burros de la ropa. Fue un momento de 'ropa trágame'», confesaba en una entrevista en Cadena 100.

Ese primer ridículo no evitó que entre ambos surgiera la chispa más allá de la pantalla: «Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, y ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba», explicaba Luengo, que casi dos décadas después no se arrepiente en absoluto de su decisión.

Desde ese encuentro, la pareja no se ha separado y ha decidido sellar su amor en dos bodas completamente diferentes. En 2008, tras casi cinco años de relación, Beatriz Luengo y Yotuel decidían darse el 'sí quiero' en Las Vegas, «con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney»: «Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto», revelaba la artista.

En 2021, casi 13 años después, el matrimonio decidía volver a celebrar un nuevo enlace, otra vez en Las Vegas, aunque esta vez de forma mucho menos improvisada que en la primera ocasión: «Ha sido perfecta porque estabas tú, mi Yotu, mirándome con ese amor que solo tú sabes y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mí fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos», explicaba la madrileña al compartir las fotos de esta nueva celebración.

Durante estos años, Beatriz Luengo y Yotuel también han tenido tiempo de formar una familia. En 2015, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo en común, D'Angelo, al que apodan cariñosamente Didi. Por su parte, varios años después nacería Zoe, la segunda hija de la pareja, llamada así en recuerdo a la madre del artista cubano. Los artistas viven actualmente en Miami, donde también crían a sus hijos, aunque la cantante viaja habitualmente a Madrid para hacerse cargo de sus múltiples proyectos profesionales en España.