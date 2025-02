El lado más personal de Ruth Lorenzo: mormonismo, bulimia y la enfermedad por la que no le para de crecer el pecho

Ruth Lorenzo ha tenido un camino muy complicado hasta alcanzar el estrellato. La cantante, originaria de Las Torres de Cotillas, Murcia, nació en una familia numerosa y humilde: es la quinta de seis hermanos y nunca llegó a conocer a su padre biológico. Sin embargo, esos contratiempos que afectaron a sus primeros años de vida no le impidieron seguir adelante con su vida.

La murciana dio el gran salto fuera de nuestras fronteras en 2008 tras participar en el casting de la quinta edición de 'The X Factor'. Aunque se quedó a las puertas de la final, su éxito y el reconocimiento de figuras tan importantes para la música como Simon Cowell le valió para abrirse un hueco en la industria hasta que llegó su gran oportunidad: representar a España en Eurovisión 2014 con 'Dancing in the Rain'.

A pesar de que no ganó la edición, consiguió una de las mejores posiciones para nuestro país que se recuerdan en los últimos años. El puesto 10 que obtuvo le valió para ganarse un huequito en los corazones de muchos eurofans que, casi una década después, siguen pidiendo que la artista regrese a los escenarios del Festival de la Canción para volver a representar a España. Ahora, Ruth Lorenzo regresa al mundo de Eurovisión de la mano del Benidorm Fest 2024, donde ejercerá por primera vez de presentadora.

La infancia de Ruth Lorenzo: familia mormona y trastornos alimenticios

Ruth Lorenzo nació en Las Torres de Cotillas, una pequeña localidad de Murcia, en 1982. La cantante pertenece a una amplia familia que profesa la religión mormona, a la que ella también se unió durante gran parte de su vida: «Mi familia es mormona y yo crecí dentro de la religión, pero soy rebelde», confesó en 'MasterChef Celebrity', donde explicó que ahora no es practicante.

Su madre, dispuesta a abortar en Francia después de una ruptura complicada y con cuatro hijos a su cargo, se acabó a esta religión tras conocer a dos misioneros que la convencieron de no hacerlo. Desde entonces, toda su familia, incluida ella, comenzaron a profesar el mormonismo, algo que, según revela la propia Lorenzo, aportó cosas buenas a su vida, como el valor de la familia o mantenerse alejada de las drogas.

No fue este el único episodio traumático que vivió la cantante, que luchó durante gran parte de su adolescencia con los trastornos alimenticios. Ruth Lorenzo ha padecido anorexia y bulimia y ella misma ha revelado que aprendió a vomitar para que en su casa no se diesen cuenta de que había dejado de comer: «Me hizo sentirme muy sola. No podía contar nada, me daba vergüenza», contó en una entrevista en Cuatro, recordando este complicado episodio que finalmente consiguió superar.

Hipertrofia mamaria, la enfermedad que le ha obligado a operarse tres veces

Los problemas de salud también han marcado la vida de Ruth Lorenzo, que desde la adolescencia padece una enfermedad que hace que le «crezca el pecho sin parar»: la hipertrofia mamaria. Esta enfermedad hace que su cuerpo sea «muy sensible a las hormonas femeninas», haciendo que su cuerpo, y especialmente sus pechos, se desarrollara mucho antes que su mente.

Aunque un seno medio puede pesar unos 500 gramos, los de las pacientes que sufren este trastorno pueden superar hasta el kilo y medio. A raíz de ella, surgen problemas tanto físicos como psicológicos y para muchas personas es inevitable recibir comentarios: «Cuando coincidí con Amy Winehouse en 'The X Factor' me puso el mote de tetona», recordaba la cantante.

Debido a esta hipertrofia mamaria que padece, la de Murcia ha tenido que pasar dos veces por quirófano, aunque parece que no será la única intervención a la que deba someterse. «Voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome», explicaba en el podcast Freeda Doc hace varios meses.

Un infierno laboral por culpa de su contrato

En los últimos años, la cantante tampoco ha atravesado su mejor momento laboral. ¿El motivo? Un «contrato infernal» con su discográfica que le ha dado muchos quebraderos de cabeza en los últimos años y que casi la obliga a dejar la música definitivamente: «Como artista me veía que no era dueña de mí», explica la murciana en una entrevista.

«Confías en gente que te dice: 'No hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. Me decían que tenía que endulzar mi imagen para que no se me viese demasiado potente o que era mejor que me dejase el pelo largo. Entonces llegó un momento que dejé de ser yo», confesaba la artista, que decidió cortarse el pelo en pleno directo para desmarcarse de estos comentarios que la atormentaron tanto tiempo.

La de las Torres de Cotillas no dudó en rebelarse contra su discográfica tras darse cuenta de esta situación y decidió defender su figura artística: «Firmas un contrato del que a alguien le pertenece un 20%, pero no tu 100%. Ellos son dueños de una parte de mi trabajo, a mí no me pueden comprar», confirmaba, mostrándose más libre que nunca.

La ruptura de Ruth Lorenzo con su última pareja

Ruth Lorenzo ha sido siempre muy celosa de su intimidad y, aunque ha dejado caer que ha estado enamorada, nunca ha querido hacer público el nombre de ninguna de sus parejas. En el año 2015, aseguró tener muchos problemas a la hora de fijarse en un chico: o está pillado o es gay, relataba para una entrevista en 'El Mundo'.

Parecía que, en los últimos años, el corazón de la nueva presentadora del Benidorm Fest estaba ocupado, aunque hace unos meses ella misma confirmó la ruptura con su última pareja: «Estoy en un momento de empezar de cero en todos los sentidos. El amor es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero hay un momento en el que hay que dejarlo ir si no, no es amor de verdad», desvelaba en una entrevista con Toñi Moreno en 'Plan de tarde'.