Nacho Palau arremete contra Miguel Bosé y aclara los motivos de su nuevo distanciamiento: «Es un tío que te la hace pagar»

Nacho Palau fue uno de los grandes protagonistas de la entrega de '¡De viernes!' del 1 de diciembre. El escultor y ex de Miguel Bosé concedió una entrevista en el nuevo espacio de Telecinco dedicado a la crónica social y del mundo del corazón, donde reveló una muy mala noticia relacionada con su salud. «Este verano me han vuelto a diagnosticar de un cáncer. He tenido un tumor cancerígeno en un glanglio».

Un enorme mazazo emocional para el ex concursante de 'Supervivientes', que en marzo de este mismo año anunciaba que había superado el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en agosto de 2022. «Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿Para qué?».

A día de hoy su situación es de incertidumbre. «Todavía no se si estoy limpio, si voy a pasar de nuevo por el tratamiento de quimioterapia, radioterapia... Estoy cansado», comentó el italiano.

Nacho Palau, muy molesto con Miguel Bosé

Además de actualizar su estado de salud, el escultor habló como nunca de Miguel Bosé. El motivo de sincerarse hasta tal punto es que está «muy quemado» de la relación con su ex. «No estamos bien. Me han molestado muchas cosas», aseguró. Entre otras, el cantante le ha demandado el pago de las costas del juicio de custodia, un dinero que Palau considera que «se lo está quitando a los niños». Tampoco le ha gustado nada que en la serie 'Bosé' se cuenten cosas de él que no son ciertas, e incluso su identidad no aparece como tal, sino inspirada en otros personajes.

Tanto es así que se está cuestionando que, en caso de que a él le suceda algo, sus hijos no tengan al cantante como tutor. «Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro».

«De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Es una persona autoritaria. Sobre todo desde que nacieron los niños, se empezó a hacer todo lo que él decía», prosiguió Palau, que incluso afirmó que «le tengo miedo, es un tío muy duro que te la hace pagar»,

Tras 26 años de relación y 4 hijos juntos, comenzó una guerra judicial con la custodia de los pequeños que acabó cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Nacho Palau, en el que solicitaba que los dos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron cuando por gestación subrogada, dos de los cuales son hijos biológicos de Bosé y otros dos, de Palau.

El ex superviviente acusó a su ex durante la entrevista de haber renegado de dos de sus hijos. «Puedes olvidar la relación que has tenido conmigo, pero tú de un plumazo no te puedes quitar dos hijos».