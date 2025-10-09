Concursantes Benidorm Fest 2026: lista de cantantes confirmados para la nueva edición del festival de RTVE

Después de mucha espera, este jueves 9 de octubre por fin hemos conocido a los 18 concursantes que participarán en el Benidorm Fest 2026. Así los ha desvelado esta misma tarde María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la ... rueda de prensa convocada para poner cara a los cantantes que lucharán por ganar el certamen el próximo mes de febrero.

Desde 2022, el festival se había convertido en la preselección española a Eurovisión, dotando al ganador de la posibilidad de acudir como representante al Festival de la Canción, como ya sucedió con Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody en el pasado. Un honor que había motivado a muchos artistas de renombre a participar, como Azúcar Moreno, Miss Caffeina, Angy Fernández, Sonia y Selena o Rigoberta Bandini, entre otros.

Sin embargo, tal y como confirmó el Consejo de Administración de la corporación el pasado mes de septiembre, España no participará en la edición de 2026 si no se expulsa a Israel, como ya habían hecho otros países como Países Bajos, Eslovenia o Irlanda. Por lo tanto, habrá que esperar a noviembre para conocer la resolución de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, que se reunirá ese mismo mes para decidir si la situación en Gaza tendrá consecuencias sobre la KAN, la cadena pública israelí.

Esta circunstancia extraordinaria no ha menguado la presentación de candidaturas: RTVE ha recibido 870 canciones para participar en el Benidorm Fest 2026, tan solo 32 menos que el pasado año. Entre los grandes incentivos que han motivado a muchos a probar suerte, sumado al micrófono de bronce, se encuentra el premio en metálico que se entregará al ganador, que asciende a un total de 150.000 euros brutos (100.000 para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción).

Sin embargo, tras el cierre del plazo el pasado 24 de septiembre, tan solo 18 cantantes, dos más que en las anteriores ediciones, han podido convertirse en participantes de pleno derecho del concurso musical. Todos ellos han sido elegidos por un nuevo comité de selección de canciones, conformado por profesionales de la industria musical y la radio.

Estos son los concursantes confirmados del Benidorm Fest 2026

Como ya se ha anunciado, la Comunidad Valenciana volverá a ser el epicentro de la música nacional durante el próximo mes de febrero. Esta nueva edición del Benidorm Fest se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero en la ciudad alicantina: las dos semifinales tendrán lugar el martes 10 y el jueves 12, mientras que la final se llevará a cabo el sábado 14.

Desde que se diera a conocer la noticia, son muchos los nombres que han sonado para formar parte del elenco de artistas que desfilarán por el Palau Municipal d'Esports L'Illa para mostrar sus propuestas. Ahora, tras mucha espera, ya conocemos a los participantes confirmados: esta es la lista completa de concursantes que competirán en el Benidorm Fest 2026.

Lista completa de concursantes del Benidorm Fest 2026 Asha

Atyat

Dani J

Dora & Marlon Collins

Funambulista

Greg Taro

Izan Llunas

Kenneth

KITAI

KU Minerva

Luna Ki

María León y Julia Medina

MAYO

Mikel Herzog Jr

Miranda!&bailamamá

Rosalinda Galán

The Quinquis

Tony Grox y LUCYCALYS

¿Cuándo se publicarán las canciones de los concursantes del Benidorm Fest 2026? RTVE ya ha dado la fecha

Durante la rueda de prensa de hoy, no hemos conocido los nombres de las canciones de los artistas participantes que optarán a ganar en el Benidorm Fest 2026, como si pasó en ediciones anteriores. Además, para poder escuchar los temas seleccionados tendremos que esperar aún unas cuantas semanas, como ya sucedió en ediciones anteriores del festival.

Las canciones íntegras que participan en el certamen de preselección a Eurovisión no se conocerán hasta el próximo 18 de diciembre. Será entonces cuando RTVE publique por fin las candidatas a seguir los pasos de 'Esa Diva', el tema de Melody que se hizo con la victoria en la última edición del festival alicantino.