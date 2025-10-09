Suscríbete a
ABC Premium
Directo
TVE anuncia los participantes del Benidorm Fest en plena incógnita del futuro de Eurovisión
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reúne para votar el acuerdo de paz

Concursantes Benidorm Fest 2026: lista de cantantes confirmados para la nueva edición del festival de RTVE

Consulta la lista completa de todos los concursantes que participan en el Benidorm Fest 2026

Así son las bases del Benidorm Fest 2026: 150.000 euros para la canción ganadora y un equipo creativo

Concursantes Benidorm Fest 2026: lista de cantantes confirmados para la nueva edición del festival de RTVE
Concursantes Benidorm Fest 2026: lista de cantantes confirmados para la nueva edición del festival de RTVE ABC
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de mucha espera, este jueves 9 de octubre por fin hemos conocido a los 18 concursantes que participarán en el Benidorm Fest 2026. Así los ha desvelado esta misma tarde María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la ... rueda de prensa convocada para poner cara a los cantantes que lucharán por ganar el certamen el próximo mes de febrero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app