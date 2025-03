Jorge Javier, antes de confirmarse el fin de Sálvame: «Puedo vivir el resto de mi vida sin trabajar»

Este viernes se ha confirmado el rumor que venía sonando desde hace meses y Mediaset va a cancelar Sálvame . Después de casi 14 años en antena, el buque insignia de la 'telebasura' en España dejará de emitirse en junio por su caída en audiencia y por la llegada de Borja Prado a la dirección del grupo de comunicación, que no es especialmente fan del programa. Pero, ¿Había algún indicio que apuntaba a este repentino final? ¿Qué pistas dieron sus protagonistas antes de que el barco se hundiera?

El pasado mes de enero el presentador Sálvame, Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970), concedió una entrevista a este diario en la que dejó entrever el malestar que sufría. «Económicamente estoy bien, puedo vivir el resto de mi vida sin trabajar », confesaba a la periodista Pilar Vidal, no sin antes mostrar su preocupación por las cifras de audiencia de su programa: «Son ciclos, pero de todo se puede salir reforzado».

Problemas de audiencia

Sobre una posible cancelación, ahora hace cuatro meses el presentador de 51 años desestimaba esta idea, y aprovechaba para reforzar la confianza en su plantilla: «Yo creo que lo que tenemos que pensar todos los que estamos trabajando en 'Sálvame' es que esto únicamente es un aviso para parar, pensar y salir más fuertes de este momento. Yo creo que somos capaces y en eso estamos », auguraba.

Sobre qué ocurriría en caso de que el programa que presenta dejara de emitirse, Jorge Javier confesó que a él lo que le gustaría es pasar una temporada fuera de España para recuperar su antigua vida de anónimo. «No porque me encuentre mal en mi país, sino por probar. Tampoco me he visualizado, porque pienso me gustaría irme y luego pienso dónde... Todavía no lo tengo claro», apuntaba.

También Jorge Javier habló acerca de como se toma la vida durante los últimos años. Especialmente desde que el 16 de marzo de 2019 sufriera un ictus del que tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones. «Para mi significó darte cuenta de que esto se acaba. Y cuando ya eres consciente de que hay aspectos de tu vida que son incontrolables, te relajas», apuntaba el presentador a este diario, en un claro mensaje de optimismo extrapolable al duro momento por el que está pasando.