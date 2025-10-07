Óscar Jaenada se pone el traje de luces en 'La suerte': «Morante no me impresionó porque no tenía miedo; Talavante sí porque lo veía casi temblando»

Recuerda Óscar Jaenada –díscolo y disperso como solo puede serlo quien se sabe artista– que para preparar el papel de 'El Maestro', el protagonista de la serie 'La suerte' que este martes estrena Disney+, estuvo observando a Morante de la Puebla en una de ... sus corridas en San Sebastián. «Estaba pegado a él, desde la barrera, pero no podía dejar de mirar a un flaco que estaba a mi derecha fumando como un descosío, temblando casi. Y veía a Morante, que justo antes de salir a jugarse la vida, no tenía ningún gesto de miedo en el rostro; y entonces la mirada se me iba todo el rato a ese tipo con tantísimo miedo, que resultó ser Alejandro Talavante. Ese miedo me pareció tan cinematográfico que me enamoró», cuenta Jaenada a ABC durante el Festival de Cine de San Sebastián, donde ahora en lugar de ver toros ve actores tratando de torear periodistas y periodistas esquivando a jefes de prensa.

«Gracias a un amigo común pude llegar a contactar con Talavante, que me abrió un mundo de sabiduría tremenda sobre el toro y el toreo, y le estaré eternamente agradecido», remata sobre quien le ha asesorado para dar vida a este Maestro que han escrito y dirigido Paco Plaza y Pablo Guerrero y que bebe de la estética tan particular de Morante de la Puebla. En 'La suerte', el personaje de Jaenada acaba encontrando su amuleto particular en un taxista que inesperadamente lo lleva un día a la plaza. Supersticiones de quien se juega la vida frente a un toro que en esta ficción se afrontan desde el humor y desde una historia de amistad, nada que ver con el arte de la cámara de Albert Serra y sus 'Tardes de soledad'.

No es la primera vez que Jaenada mira al albero. Cuando interpretó a Camarón y a Cantinflas, reconocidos amantes del arte de la tauromaquia, preparó los personajes desde alguna plaza de toros. «Sí que entonces fui para ver cómo funcionaba todo aquello, pero tampoco estudié el tema muy a fondo hasta este momento, porque [el personaje de 'La suerte'] es un torero que está en activo, y entonces he tenido que investigar mucho también con Alejandro Talavante para los temas más delicados, para las preguntas más incómodas, para construir mi personaje. Hoy mi punto de vista es más culto, sin duda alguna, ahora ya hablo con cierta propiedad de lo que me gusta y lo que no me gusta».

–Entonces, ¿su visión es taurina o antitaurina?

–Antitaurina.

Arriba, Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, protagonistas de 'La suerte'. Abajo, Óscar Higares aconseja a Jaenada en la serie de DIsney +. En la última, el 'Maestro' con aires de Morante fuera del ruedo

A su lado, Ricardo Gómez, que da vida a ese taxista desconocido que termina la serie como talismán y amigo, coincide en esa visión personal contraria a la tauromaquia. «Tenía un punto de vista antes y no ha cambiado a lo largo del rodaje; de hecho, la distancia que yo tengo con el mundo taurino he pretendido que siga siendo exactamente la misma», remata.

Así, dos actores contrarios a la tauromaquia protagonizan una serie, que, sin embargo, mira con respeto a sus personajes. No está mal para lo que acostumbra la ficción española. Jaenada lo resume al hablar de las sensaciones que sintió cuando se puso el traje de luces por primera vez: «Los que llevan esos trajes son unos escogidos. Tuve una sensación del peso de la historia al verme no solo con el traje, también con el peinado, con la actitud, con el conocimiento de haber estado en la escuela de tauromaquia, con el haber podido tener esas conversaciones... Tuve un gran respeto por ese traje precisamente por haber estudiado para el personaje», señala.

Óscar Jaenada, de luces, en 'La suerte', escoltado por Higares

Y como las «conversaciones» es algo que repite constantemente, hay que preguntarle. ¿Qué habló tanto con Talavante? ¿Cuáles eran esas «preguntas incómodas»? «Bueno, de dónde viene el miedo, por qué ese miedo... y una serie de cosas que a mí me costaría contárselas a mi mejor amigo y que él de manera generosa me contó. Me dejó de alguna manera desnudarlo sin formar parte de su mundo, y yo le estaré eternamente agradecido porque mis credenciales no eran buenas en ese sentido y muy generosamente me dijo cosas sin las que yo no hubiera podido entender al torero. Alejandro me abrió un mundo», remata.