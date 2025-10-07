Suscríbete a
ABC Cultural

Óscar Jaenada se pone el traje de luces en 'La suerte': «Morante no me impresionó porque no tenía miedo; Talavante sí porque lo veía casi temblando»

El actor da vida a un torero en la nueva serie de Disney+ en la que comparte cartel con Ricardo Gómez, el taxista que se convierte en el 'amuleto' del Maestro

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
Óscar Jaenada vestido de torero en 'La suerte'
Óscar Jaenada vestido de torero en 'La suerte' FOTO: Disney+ Vídeo: ABC
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Recuerda Óscar Jaenada –díscolo y disperso como solo puede serlo quien se sabe artista– que para preparar el papel de 'El Maestro', el protagonista de la serie 'La suerte' que este martes estrena Disney+, estuvo observando a Morante de la Puebla en una de ... sus corridas en San Sebastián. «Estaba pegado a él, desde la barrera, pero no podía dejar de mirar a un flaco que estaba a mi derecha fumando como un descosío, temblando casi. Y veía a Morante, que justo antes de salir a jugarse la vida, no tenía ningún gesto de miedo en el rostro; y entonces la mirada se me iba todo el rato a ese tipo con tantísimo miedo, que resultó ser Alejandro Talavante. Ese miedo me pareció tan cinematográfico que me enamoró», cuenta Jaenada a ABC durante el Festival de Cine de San Sebastián, donde ahora en lugar de ver toros ve actores tratando de torear periodistas y periodistas esquivando a jefes de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app