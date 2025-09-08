Los zombis de 'The Walking Dead' llenan la España vaciada

Los zombis ya no solo desafían las leyes de la biología sino también la aparentemente inamovible rutina de un pueblo. Capaces de vivir en un limbo imposible, materia muerta que vuelve a la vida, ahora lo son también de clausurar varias calles, incluso la plaza ... principal, de un pueblo como Sepúlveda, cerrado a cal y canto hasta para sus propios habitantes durante el rodaje de varias escenas de la nueva temporada del 'spin off' de 'The Walking Dead', 'Daryl Dixon'. Una señora aprovecha el despiste de un miembro del equipo que custodia el lugar con una valla para cruzar corriendo, otra pregunta si ya está abierta la farmacia. Espera incluso el vendedor de la ONCE, con los cupones colgando pero con clientes poco interesados en la suerte de la lotería y sus millones. En la pared, ajena a la cronología de la ficción pero dando la bienvenida a los extranjeros, una pintada en la que se puede leer 'Free Palestine'. Pero el inglés ya no es el único idioma de esta superproducción, que pasó por Francia antes y ahora incorpora el castellano, el catalán y el gallego como una pequeña Babel ambulante.

Para el rodaje de la tercera entrega de la superproducción, que se estrena en AMC+ este lunes y que ABC pudo visitar en diciembre junto a unos pocos medios, Sepúlveda juega a ser Galicia sin tener mar para eludir las inclemencias del tiempo, repleto el pueblo de redes y cajas de pesca, barcos y boyas, algún hórreo de cartón piedra y una máquina para hacer humo que arropa el lugar como la niebla hace con el litoral marino; los zombis, empeñados en sucumbir a los vicios humanos, se ríen de la paradoja de la vida: cuando suena «¡Corten!» alguno entra al baño de un bar convertido en centro de operaciones y otro aprovecha para mandar un audio con el móvil y fuma bajo una inscripción antigua: «Prohibido hacer aguas mayores y menores en esta calle bajo multa de dos pesetas». La historia se tatúa en piedra la última carcajada.

–Yo he querido ser pescadora desde pequeña. Es muy importante el don de gentes– dice una chica joven del equipo contratado por la superproducción.

Equipo español

Entre descansos y gruñidos ilegibles durante la grabación del sexto episodio de la serie, a veces se cuelan el costumbrismo y reflexiones trascendentales. También cencerros, que no llevan vacas sino unos zombis encadenados de los que tira Pedro Bachura, uno de los actores españoles que participa en la tercera temporada de la serie. Hay más: Eduardo Noriega, Greta Fernández, Alexandra Masangkay, Hugo Arbués y Candela Saitta… El malo es Óscar Jaenada, que no hace de pirata sino de alcalde, siguiendo las peleas de la plaza desde el balcón del Ayuntamiento de lo que finge ser Solaz del Mar. «El verdadero peligro no son los zombis, son los humanos», sentencia en una entrevista Noriega, que da vida a un padre del pueblo gallego, amigo de los forasteros, anquilosado en un trauma del pasado y que, para la serie, ha tenido que hablar cuatro idiomas. En total, más del 95% del equipo es español, pero la estrella sigue siendo la misma: Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus.

Imágenes del rodaje en Sepúlveda de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' AMC Networks

Se hace esperar, pero el actor estadounidense también hace acto de presencia en el sexto episodio, dirigido por Dan Percival. Ataviado con una gabardina, el protagonista del 'spin off' de 'The Walking Dead' se deja ver, muy concentrado y metido en el papel, armado con una ballesta imaginaria con la que, fuera de toma, simula disparar a los zombis. No hace ruido, pero en sus labios se advierte un «pum, pum». Claro que son zombis y, como dice el productor ejecutivo Steve Squillante, todo esto es «ficción», aunque pretendan empaparse de la cultura patria y alejarse de los tópicos con los que la industria estadounidense acostumbra a retratar España. «Es 'The Walkind Dead', una serie estadounidense que vino a España pero no como si rodara por casualidad aquí. No somos James Bond. Estamos aquí contando este capítulo particular de estos personajes en España de una manera española. La autenticidad viene de detrás de la cámara, pero también de delante», explica.

Coincide Noriega: «El creador tenía muy claro que esto no es un paso por España. Han estado estudiando, documentándose, se han rodeado de un equipo español, hablaron mucho con nosotros de nuestros personajes, de su origen. En un mundo donde no hay futuro es muy lógico que mires hacia atrás, a las costumbres, a las tradiciones. Recuerdo hablar con David [Zabel] de que la culpa es una cosa cultural en España, más allá incluso de la religión, y contarle que tenemos una oración en la que nos golpeamos el pecho. Él abrió mucho los ojos y tomaba notas de todo porque quería incorporar cosas locales».

Imagen del rodaje de 'Daryl Dixon' en Sepúlveda AMC Networks

En Sepúlveda, en un combo, se puede ver a Melissa McBride, que interpreta a Carol, propinar varios puñetazos a los muertos vivientes y a Noriega y compañía intentando evitar sus ataques. La escena, cuenta Zabel, retrata «una situación muy peligrosa donde hay mucha violencia y terror zombi, pero también mucho heroísmo. Casi todos los personajes principales están involucrados en esta secuencia, en la que también hay unos 30 zombis». Entre bastidores, en uno de los bares de la plaza que anuncia raciones de chorizo y morcilla y platos combinados pero está tomado por el equipo técnico, las cámaras no graban y la escena es completamente diferente:

—Olaf, tú no juegas, ¿no?– dice uno por el pinganillo.

—Bravo no juega, no– responden.

–Oído.

Un zombi español, apoyado en la barra, se aprieta el maquillaje en la zona de la boca.Hasta los colgajos de piel inerte están medidos al milímetro.

—And cut, very good– se escucha.

Y los zombis, que pasan calor aunque la escena se graba en invierno, aprovechan para quitarse las máscaras e ir a cambiarse a la discoteca del pueblo, La Violeta, reconvertida en el centro de maquillaje y vestuario.