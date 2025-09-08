Suscríbete a
Los zombis de 'The Walking Dead' llenan la España vaciada

El 'spin off' de la serie, protagonizado por Daryl Dixon, grabó en varias localizaciones de todo el país. ABC visitó el rodaje de una escena clave de la serie de AMC+ en Sepúlveda

Imagen de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'
Lucía Cabanelas

Sepúlveda

Los zombis ya no solo desafían las leyes de la biología sino también la aparentemente inamovible rutina de un pueblo. Capaces de vivir en un limbo imposible, materia muerta que vuelve a la vida, ahora lo son también de clausurar varias calles, incluso la plaza ... principal, de un pueblo como Sepúlveda, cerrado a cal y canto hasta para sus propios habitantes durante el rodaje de varias escenas de la nueva temporada del 'spin off' de 'The Walking Dead', 'Daryl Dixon'. Una señora aprovecha el despiste de un miembro del equipo que custodia el lugar con una valla para cruzar corriendo, otra pregunta si ya está abierta la farmacia. Espera incluso el vendedor de la ONCE, con los cupones colgando pero con clientes poco interesados en la suerte de la lotería y sus millones. En la pared, ajena a la cronología de la ficción pero dando la bienvenida a los extranjeros, una pintada en la que se puede leer 'Free Palestine'. Pero el inglés ya no es el único idioma de esta superproducción, que pasó por Francia antes y ahora incorpora el castellano, el catalán y el gallego como una pequeña Babel ambulante.

