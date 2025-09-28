La plaza reaccionó como un resorte y los aficionados de pie se buscaban las miradas

No se puede torear más puro, despacio y embraguetao a un toro como ayer Morante al cuarto de la tarde. Un toro que nunca se entregó y vendió cara cada embestida. Pero hubo un natural que fue un monumento al toreo. Lento, profundo, hacia atrás..., ... estoy llegando a Antequera y no sé si habrá acabado. La plaza reaccionó como un resorte y los aficionados de pie se buscaban las miradas.

Javier Zulueta tiene un cartel de alternativa para enmarcarlo y demostró desparpajo y temple en la desparejísima y decepcionante corrida de Cuvillo. Qué bonito brindarle el toro de la alternativa a tu padre y alguacilillo de la Maestranza, ojalá ambos se fundan en muchos abrazos con las manos llenas de sangre.

