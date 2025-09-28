Suscríbete a
El natural de Morante

La plaza reaccionó como un resorte y los aficionados de pie se buscaban las miradas

Utrerita

No se puede torear más puro, despacio y embraguetao a un toro como ayer Morante al cuarto de la tarde. Un toro que nunca se entregó y vendió cara cada embestida. Pero hubo un natural que fue un monumento al toreo. Lento, profundo, hacia atrás..., ... estoy llegando a Antequera y no sé si habrá acabado. La plaza reaccionó como un resorte y los aficionados de pie se buscaban las miradas.

