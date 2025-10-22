Suscríbete a
ABC Cultural

Netflix confirma el rodaje de la serie basada en el premiado podcast del caso Ferrándiz: con Belén Rueda capitaneando el reparto

La plataforma está desarrollando una nueva ficción basada en un caso real, el del primer asesino en serie de la historia reciente en España

La película producida por Bayona que se estrena hoy en Netflix sobre una agente encubierta en ETA y recuerda a 'La Infiltrada'

Netflix confirma el rodaje de la serie basada en el premiado podcast del caso Ferrándiz: con Belén Rueda capitaneando el reparto
Netflix confirma el rodaje de la serie basada en el premiado podcast del caso Ferrándiz: con Belén Rueda capitaneando el reparto netflix
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Netflix continúa apostando por las ficciones españolas. Desde 2017, la plataforma ha incluido en su catálogo más de 1.000 títulos producidos en nuestro país, el tercero donde el servicio invierte más dinero, tan solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido.

El ... éxito de las ficciones españolas a nivel global es tal que la compañía anunció recientemente que invertirá más de 1.000 millones de euros en España entre 2025 y 2028 para seguir produciendo contenido nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app