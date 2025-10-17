La película producida por Bayona que se estrena hoy en Netflix sobre una agente encubierta en ETA y recuerda a 'La Infiltrada'

Netflix estrena este viernes una nueva película que tiene como contexto la lucha contra la banda terrorista ETA. Tras unas semanas en los cines, la película llega ahora a la plataforma.

Hace justo un año se estrenó 'La infiltrada' en los cines, una ... película de Arantxa Echevarría en la que una policía nacional se infiltró én el comando Donosti, el más sanguinario de ETA, y cuyo trabajo permitió acabar con este grupo.

Una guardia civil encubierta en ETA

Ahora, bajo una premisa similar, Netflix estrena 'Un fantasma en la batalla', una película protagonizada por Susana Abaitua y producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona. En este caso, es una agente de la Guardia Civil la que actúa encubierta dentro de la banda terrorista. ¿Su objetivo? Localizar los zulos que los terroristas escondían en el sur de Francia.

Esta pelícua narra «la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después es la lucha antiterrorista en España». Este largometraje se mueve en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000.

La cinta se estrenó en el Festival de San Sebastián fuera de concurso y va un paso más allá ya que ficciona la operación, pero también muestra imágenes reales de lo que supuso ETA en la sociedad española en aquellos años.

Aplaudida por la crítica

Aunque tanto 'La infiltrada' como 'Un fantasma en la batalla' tienen tintes similares, cada una narra la historia desde la perspectiva de una agente con sus fortalezas y debilidades en la dura misión que se les ha encomendado.

El director, Agustín Díaz Yanes, apuesta por contar esta historia desde el género del thriller y se ha llevado el aplauso generalizado de la crítica. También han destacado los críticos la actuación de la protagonista, Susana Abaitua (Amaia en esta ficción), que tenía por delante un reto complicado por la cercanía de la interpretación de Carolina Yuste.

La película todavía se puede ver en cines, donde se estrenó el 3 de octubre. Sin embargo, ahora llega de manera generalizada a todos los hogares con suscripción a Netflix. La plataforma estrena el largometraje, producido por Bayona junto con Belén Atienza, Sandra Hermida, este viernes 17 de octubre.

Además de Abaitua, completan el reparto , Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil.