Suscríbete a
ABC Cultural

La película producida por Bayona que se estrena hoy en Netflix sobre una agente encubierta en ETA y recuerda a 'La Infiltrada'

El largometraje narra uno de los episodios más importantes en la lucha contra la banda terrorista en España

La serie española sobre la tauromaquia protagonizada por Óscar Jaenada: dónde ver 'La suerte'

La película producida por Bayona que se estrena hoy en Netflix sobre una agente encubierta en ETA y recuerda a 'La Infiltrada'
La película producida por Bayona que se estrena hoy en Netflix sobre una agente encubierta en ETA y recuerda a 'La Infiltrada' NETFLIX
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Netflix estrena este viernes una nueva película que tiene como contexto la lucha contra la banda terrorista ETA. Tras unas semanas en los cines, la película llega ahora a la plataforma.

Hace justo un año se estrenó 'La infiltrada' en los cines, una ... película de Arantxa Echevarría en la que una policía nacional se infiltró én el comando Donosti, el más sanguinario de ETA, y cuyo trabajo permitió acabar con este grupo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app