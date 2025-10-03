La serie del creador de 'Entrevías' que se estrena hoy en Netflix y protagoniza Luis Zahera: tiene nueve episodios y está ambientada en Galicia

Netflix arranca el mes con una potente selección de estrenos, entre los que destaca una de las series españolas más esperadas del año. Protagonizada por Luis Zahera, la ficción presenta al actor en un registro completamente distinto al que el público está acostumbrado a ver.

La producción llega a la plataforma este viernes 3 de octubre y tiene un total de nueve episodios. Te contamos cuál es, de qué va y todos los detalles que necesitas saber antes de verla.

'Animal', la nueva serie de Netflix protagonizada por Luis Zahera

'Animal' es la serie española que acaba de aterrizar en Netflix. Esta comedia narra la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que, debido a la crisis del campo y al cierre de muchas explotaciones ganaderas, se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda para mascotas dirigida por su sobrina, Uxía (Lucía Caraballo). Junto a ella, tendrá que aprender a adaptarse a un entorno fuera de su zona de confort. Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña') completan el reparto.

Los productores ejecutivos son Aitor Gabilondo y y Jota Aceytuno, con quienes Luis Zahera ya ha trabajado en ficciones como 'Entrevías' o 'Vivir sin permiso'. Está dirigida por Alberto del Toro y Víctor García León.

Rodada íntegramente en Galicia

Netflix confirma que 'Animal' ha sido «rodada íntegramente en Galicia». Aunque la historia se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Topomorto, se han escogido como escenarios varios municipios de La Coruña: Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra. También se ha grabado en Santiago de Compostela.

Una imagen de la serie 'Animal' Netflix

«Mi primera serie con Alea, 'Vivir sin permiso', también fue en Galicia. Parte de aquel equipo hemos estado en 'Animal'. Volver a disfrutar de su gente y de esos escenarios naturales, aunque la lluvia nos cambiase continuamente los planes, ha sido una experiencia emocionante», declara Jota Aceytuno, productor ejecutivo de la serie.