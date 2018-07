De «El Príncipe» a «Isabel»: Los errores históricos más sonados de las series españolas

Actualizado 09/07/2018 a las 02:23

Las series españolas están triunfando por todo el mundo en los últimos años. «La casa de papel» es el último ejemplo, pero antes brillaron a lo largo y lo ancho del globo ficciones como «Los Serrano», «Cuéntame», «Águila Roja», «El Príncipe», «El secreto de Puente Viejo», «Isabel» o «La que se avecina», entre muchas otras.

Aunque pese a la calidad de sus rodajes, reparto y las tramas de sus guiones, lo cierto es que un gran número de nuestras series patrias han visto cómo se colaban «gazapos» históricos a lo largo y ancho de sus hechuras. Algo que ha sucedido, por ejemplo, con «Cuéntame». La serie más longeva de la televisión española, que se encuentra grabando su 20ª temporada y que cuenta con 338 episodios, ha visto cómo en su trama se han colado algunos errores de carácter temporal sin poder evitarlo. Así lo demuestran secuencias en las que se pueden ver vehículos contemporáneos del tiempo que se vive hoy en día, aunque la serie, que sigue una línea temporal marcada, está de camino a los noventa. Hace algún tiempo, además, se «coló» en plano una cabina de Telefónica con un logo de principios de este siglo. María Galiana, que interpreta a Herminia, la abuela de la familia Alcántara, ha confesado en numerosas ocasiones que ha tenido que corregir a los guionistas de la ficción.

Sin embargo, «Cuéntame» no ha sido la única serie de Televisión Española que ha incurrido en errores importantes. También lo hizo «Isabel», la serie de la cadena pública inspirada en la vida de la Reina de Castilla Isabel I, a la que da vida Michelle Jenner. La ficción, premiada en todo el mundo gracias a sus 39 episodios y tres temporada, tiene un alto valor educativo, pero también algunos fallos. Quizá el más sonado de ellos fue que en un episodio ambientado en 1493 apareció la Catedral de Cadiz, que se construyó en el siglo XVIII. Como explicó posteriormente el director de la serie, Jordi Frades, fue un error logístico, porque no tuvieron «tiempo suficiente» para consultar a historiadores expertos. En 2013, el Ayuntamiento de Barcelona dijo de la serie que no sabía diferenciar «entre ficción y veracidad histórica».

Otra serie que no se libra de este tipo de gazapos es «Águila Roja». La ficción que TVE emitió entre 2009 y 2016 y protagonizada por David Janer también ha tenido algunos fallos de carácter histórico. «Desde que comenzó, la serie ha ido degenerando en un montón de despropósitos. El rigor histórico brilla por su ausencia», escribieron sobre la serie en el portal especializado «InfoSeriesTV», que agregaba que la ficción contaba con «locuras históricas que se podrían subsanar con un libro de Historia o una enciclopedia».

Más allá de Televisión Española

Tampoco se salva de la quema la TV Movie «Felipe y Letizia», que estrenó Telecinco en 2011 y que se centraba en la historia de amor de los Reyes de España. En ella, no obstante, se vieron escenas de lo más controvertidas, como una en la que aparecía el Rey Felipe (interpretado por Fernando Gil) conduciendo por los túneles de la M-30 en 2004... cuando todavía no estaban construidos. Memorable también fue el instante en que el Rey Felipe y la Reina Letizia (a la que dio vida Amaia Salamanca) aparecían tomándose un helado de la marca y tipo Magnum Gold, que en aquella época aún no existía.

Otra serie de Telecinco que marró en ese sentido fue la exitosísima «El Príncipe», protagonizada por Álex González, Hiba Abouk y José Coronado y que se centraba n la lucha contra el terrorismo en el conflictivo barrio de El Príncipe, en Ceuta. Más allá de los comprensibles fallos de raccord, la ficción fue acusada con dureza de no ceñirse a la realidad. La manera de colocar el velo a las mujeres musulmanas, la distorsionada realidad que ofrecía de Ceuta o el hecho de que que los personajes no hablasen castellano con acento andaluz o árabe, a pesar de estar ambientada en esa zona, fueron algunos de los aspectos más criticados de la ficción. A «Mar de plástico», de Antena 3, también se le criticó por ese último punto.

De hecho, las series policiales han sido especialmente criticadas por no ceñirse a la realidad que viven los agentes durante su trabajo en sus vidas reales. Plazos de investigación, uniformes, armamento... incluso la propia manera de ubicar la placa policial ha generado controversia en los propios cuerpos de seguridad, disconformes con la manera de proceder de series como «Los hombres de Paco», «El comisario», «Bajo sospecha», «Olmos y Robles», «Homicidios» o «Servir y Proteger».