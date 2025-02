'Better Call Saul', héroe populista

El final de 'Better Call Saul' fue uno de los hitos televisivos de 2022 y su protagonista, Jimmy o Saul, merecería más atención de la que recibe.

En 2017, Steven Keslowitz , abogado y fan, publicó 'Why you better call Saul', un libro ... que analiza a Saul Goodman desde su perspectiva profesional: un abogado humorístico, un showman que recurre a la más llamativa publicidad, que hasta en el nombre resulta comercial, pues como reconoce él mismo, elige Saul Goodman para sonar judío a sus clientes (En 'Curb Your Enthusiasm', Larry David despide a su abogado cuando se entera de que no es judío).

Saul es hortera, viste trajes chillones, habla como un 'entertainer' y hasta en su web tiene colores fosforescentes, exclamaciones y un mensaje: «Bienvenidos, infractores de la ley» . Los anuncios de abogados se suelen dirigir a las víctimas, pero Saul va directo a por el criminal, no le importa. Keslowitz observa que hay algo trumpiano cuando Saul invierte la cuestión y los describe como víctimas del sistema judicial o de la sociedad. Esa reivindicación se parece a la de los 'deplorables' de Trump . Al igual que él, Saul no busca distanciarse de su público, sino parecerse. Rechaza la imagen del abogado riguroso, metódico y elegante, y asume la de vulgar picapleitos. Incluso cuando intenta encajar en un despacho de abogados respetable, su naturaleza es incapaz de adaptarse a la cultura corporativa. Si para su hermano Chuck la ley es sacrosanta, para Saul es un terreno resbaladizo y así, entre triquiñuelas, incorpora realismo y hasta quijotismo: con sus trucos y artimañas, ofrece al cliente humilde una posibilidad legal contra los gigantes. Yendo por los márgenes del sistema, hace un favor al sistema dando defensa a quienes no la tendrían. En su oficina hay una gran reproducción de la Constitución y una Estatua de la Libertad inflable , y a esa apelación patriótica y libertaria añade la nota sentimental en sus anuncios con ancianos. Antes de ser Saul, Jimmy se especializa en seducirlos con su encanto nostálgico. El entrañable Saul, historia de la tele, es un héroe populista; trasunto, eco trumpiano.

