Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

Crítica de 'Los colores del tiempo' (***): Un cromático diálogo con los antepasados

Todo queda enmarcado como una buena obra impresionista, que si te acercas mucho no ves lo que hay, y si te alejas ves hasta lo que no hay

'Los colores del tiempo', conexión con el impresionismo

Imagen de la película 'Los colores del tiempo'
Oti Rodríguez Marchante

El veterano director francés Cédrick Klapisch tiene demostrado en su larga filmografía su gusto por la comedia y su sensibilidad por el drama y el melodrama, géneros que utiliza con eficacia en 'Los colores del tiempo', película agradable y con el sano interés de ... reunir, trenzar y solapar los flecos de una familia desperdigada con la memoria común de sus antepasados. La estructura general no es un hallazgo, pero sí tiene esa eficacia narrativa de lo bien contado y bonitamente expuesto.

Oti Rodríguez Marchante

