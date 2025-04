Carlos Sobera se despide de 'Supervivientes' de forma inesperada y pone fecha a la final: «Es mi última gala»

Telecinco tiene todas sus esperanzas puestas en un nuevo caballito ganador, 'Supervivientes All Stars'. Así parece indicar la apuesta por fichar solo a pesados del formato: Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiu, Logan Sampedro, Olga Moreno, Lola Mencía y la última incorporación a la lista de confirmados, Marta Peñate.

Ahora bien, para que arranque la edición de 'estrellas' del concurso de supervivencia, antes la cadena de Mediaset debe finiquitar la que todavía está en emisión. Y como desveló Carlos Sobera este martes 11 de junio durante el debate de 'Tierra de nadie', la final de 'Supervivientes 2024' acontecerá antes de lo previsto. Tras los últimos cambios en la mecánica, la aventura en Honduras de los 'robinsones' expirará el próximo martes 18 de junio.

El domingo, durante la entrega de 'Conexión Honduras', el 'reality' descolocaba por completo a los concursantes al adelantar casi una semana la expulsión prevista para el siguiente jueves. Por decisión de la audiencia, Miri Pérez Cabrero abandonaba la convivencia casi a las puertas de la final al perder la nominación contra Marieta, Torres y Arkano.

Además, la palapa abría de manera excepción para albergar una nueva ronda de nominaciones. Blanca Manchón, Gorka Ibarguren o Marieta; uno de ellos quedará eliminado de 'Supervivientes' el próximo jueves.

Así será la recta final: últimas nominaciones y semifinal

Todas estas modificaciones habían dado lugar a numerosos rumores y especulaciones cuándo se celebraría la final del 'reality'. Unas teorías que aclaró el propio Carlos Sobera. En la gala conducida por Jorge Javier Vázquez se vivirá la marcha de otro concursante y la última ronda de nominaciones. El domingo se decidirá el último expulsado, coincidiendo con la semifinal. Y el martes siguiente, conoceremos al ganador de 'Supervivientes 2024'.

⏳ EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS ⏳



🗓️ Jueves 13 👉 Últimas nominaciones

🗓️ Domingo 16 👉 Semifinal

🗓️ Martes 18 👉 GRAN FINAL



🏝️ #TierraDeNadie14 🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/QecvBRMfuO — Telecinco (@telecincoes) June 11, 2024

Al tratarse de la gran final, la gala no la presentará Sobera, sino Jorge Javier. Por tanto, el Cupido de 'First Dates' se despedía de los espectadores. «Esto significa que esta es mi última noche aquí, es mi última gala. Ha sido un placer». El vasco no se pondrá al frente de la versión 'All Stars', por lo que estará ausente del formato por una larga temporada.