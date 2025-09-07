Suscríbete a
Me gusta más el tapiz

HBO estrena 'Rey y conquistador', una serie sobre la batalla de Hasting. Juliet Stevenson es una Lady Emma mala malísima

Fotograma de 'Rey y conquistador'
Fotograma de 'Rey y conquistador' HBO
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Gente muy sucia. Pero no sucia como Óscar López dice que es Feijóo («el político más sucio de la historia de España», ahí es nada). Sucia con la cara tiznada hasta cuando se van a acostar en una cama con sábanas. Y, vale, ... sucia también del otro tipo. Crueldades del año 1000 (de 1066 es la batalla). En eso se puede resumir 'Rey y conquistador' (HBO), la serie sobre la batalla de Hasting, lo que se cuenta en el tapiz de Bayeux (ahora no tenemos claro si se va a poder ver en el Museo Británico en septiembre de 2026 como está previsto). La historia televisiva empieza ahí y luego va para atrás a contarnos cómo han llegado a que el ejército franco-normando de Guillermo II de Normandía se esté enfrentando a los anglosajones de Haroldo II. Los interpretan los muy conocidos Nikolaj Coster-Waldau (Guillermo) y James Norton (Haroldo). Y luego está el Rey Eduardo de Inglaterra (Eddie Marsan) y su madre, Lady Emma, una Juliet Stevenson mala malísima. Divertida, divertidísima en su maldad.

