Arma y padrino

No te mientas

No se apure, nadie le mira. Es usted solo frente al espejo. Y, aunque decidiese mentirse a sí mismo, en lo más íntimo sabrá la verdad

Instrucciones para detener un genocidio

No son protestas, es violencia

Rebeca Argudo

Un buen ejercicio a practicar de vez en cuando para poner a prueba nuestras convicciones y detectar sesgos es imaginar las situaciones que nos indignan (o que tampoco nos parecen para tanto pero soliviantan mucho a otros) al revés. Por ejemplo: imagine que un gobierno ... conservador decidiese ahorrarse unos eurillos sustituyendo, por otras más baratas, las pulseras telemáticas con las que se controla a maltratadores, protegiendo a las mujeres más vulnerables de entre todas las que han sido víctimas de malos tratos. Que lo hace, además, pese a las advertencias de posibles fallos. Y que, efectivamente, fallan. Imagine ahora que eso mismo ocurre con un gobierno progresista, el más feminista de la historia.

