No podemos sorprendernos por lo ocurrido hoy en Madrid después de que esta misma mañana el presidente del Gobierno manifestara su apoyo explícito, su «orgullo», a los manifestantes propalestinos. Para con los ciclistas, solo le quedaba respeto (ni apoyo, ni orgullo, ni nada). Tras varias ... etapas desarrollándose con incidentes, presencia de líderes de extrema izquierda (Pablo Fernández, Ione Belarra, Irene Montero) y una vicepresidenta del Gobierno confundiendo a los agitadores con el conjunto de la ciudadanía, las palabras de Pedro Sánchez esta mañana no eran más que un fósforo aterrizando, consciente e irresponsablemente, en el bidón de gasolina.

Así, las imágenes de la suspensión de la última etapa de la Vuelta, con esa Castellana cortada e invadida por los vándalos, vallas lanzadas contra la policía y gritos llamando al boicot, nos pueden escandalizar y nos pueden avergonzar (a algunos, los hay orgullosos del bestialismo) pero no sorprender. Lo que hemos visto ha sido a un presidente del Gobierno alentando el desorden público y la violencia. Y, lo que ha conseguido, para sorpresa de nadie, ha sido desorden público y violencia.

La imagen internacional de España hoy es bochornosa, pero lo más llamativo, políticamente, no es la exigua altura institucional de un presidente al frente de un pecio (ya nos hemos acostumbrado), sino una ministra de deportes, Pilar Alegría, desaparecida y en dejación de funciones. ¿Dónde está su condena ante estos hechos? ¿Dónde su defensa de los deportistas y organizadores? ¿Dónde el reconocimiento de la incapacidad propia para asegurar que una competición deportiva internacional pueda desarrollarse en nuestro país con normalidad (ni siquiera pedimos ya excelencia)? Esto no son protestas, es violencia callejera. Y conviene no olvidar quién lo ha espoleado.