Suscribete a
ABC Premium

Arma y padrino

Ser o no ser inocente

Sánchez proclama la inocencia de García Ortiz y arriesga la neutralidad del Estado

Todo es mentira

El antifascismo es fascista

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que el presidente del Gobierno cree que Álvaro García Ortiz es inocente, lo sospechábamos. De ser de otro modo, claro, nos habría ahorrado a todos el bochorno y la anomalía democrática de mantener al fiscal general del Estado en su puesto y encausado. A ... la más mínima duda, considero, por mucho que aquel le hubiese prometido por el rosario de su madre que es del todo inocente, lo habría cesado inmediatamente. Aplicamos a lo acontecido, pues, la mayor caridad interpretativa de la que somos capaces y concluimos que, efectivamente, el presidente del Gobierno está sincera y honestamente convencido de que García Ortiz es inocente. Y nos parece muy bien, solo faltaba. Lo que es inaceptable es que, mientras se desarrolla el juicio, asevere desacomplejadamente que este «es inocente» (no que cree en su inocencia, no: que sabe que esto es así, que esa es la verdad indiscutible) y que «más aún tras lo visto en el juicio» (juicio que no ha terminado). La diferencia entre ambas fórmulas es la responsabilidad institucional y, que quien opte por emplear la más desafortunada de ambas, justo la que adolece de ausencia de esa virtud, sea quien ostenta la jefatura del Estado, es muy grave. Habría sido tan fácil como manifestar la fe en la palabra del fiscal general y también la confianza en el buen hacer de la justicia, la confianza en que, a la luz de las pruebas y con todas las garantías, se dictará justa sentencia y nos aproximaremos a la verdad. Sea esa la que sea, que tendrá que determinarla el tribunal. Pero si, por el contrario y como ha ocurrido, el propio presidente del gobierno proclama la inocencia del acusado, lo que estamos es ante la ausencia de toda neutralidad debida y de una injerencia en la función jurisdiccional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app