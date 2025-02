Bendita infancia la nuestra sin rastro de pantallitas porque, para vencer el tedio, y desde el entusiasmo infantil, leíamos novelas y tebeos con voracidad homicida. Y los releíamos. Libros primorosamente encuardenados y tebeos a todo color representaban artículos casi de lujo que te regalaban ... en cumpleaños y navidades, así pues, los devorabas una y otra vez con feroz glotonería. A Karl May me lo metía en vena. Cómo disfrutaba, en el lecho, por las noches, gracias a las aventuras protagonizadas por Old Shatterhan y Winnetou. Y creo, aunque no estoy seguro, que en esas páginas fue donde encontré por primera vez la expresión «lengua bifurcada» para definir el carácter mentiroso del hombre blanco. Claro que, da igual hombre blanco o mujer negra, si se dedican a la política abundan las lenguas bifurcadas e incluso trifurcadas.

Teresa Ribera, en España, se ciscaba en las sucias nucleares porque obedecía el discurso oficial de la izquierda bobalicona. Sólo le faltó lucir un broche con algo de brilli-brilli a lo Swarovski donde se actualizase lo de aquel lema algo jipi que rezaba el insufrible «¿Nucleares? No, gracias.» Sin embargo, la Ribera que se postula para jugoso cargo en Europa, acepta las nucleares de buen grado y argumenta que se pueden compaginar con otras fuentes energéticas. O bien acaba de abrazar el estribillo de la canción del Aviador Dro y sus obreros especializados, aquello de «nucleares sí, cómo no», o bien demuestra homenajear los caprichosos principios de Groucho Marx desplegando abracadabrante habilidad para cambiar de parecer sin ninguna transición, precisamente ella que es ministra de Transición y no sé qué más. Que Teresita 'Nucleares' y muchos otros deberían de dimitir tras la catástrofe de Valencia, resulta evidente. Pero si no fuésemos tan laxos y tan mansos con nuestros políticos enganchados a sus chácharas de lenguas bifurcadas, sus viscosas opiniones mutantes bastarían para obligarles a renunciar porque personas de esa catadura moral no pueden ocupar puestos de responsabilidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión